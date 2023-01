Una sorprendente historia se ha hecho viral rápidamente en todo el mundo. Una familia dedicada a la actividad del buceo y pesca submarina se llevó un gran susto al reportar a las autoridades que Dylan Gartenmayer, de 22 años, desapareció durante varias horas en el mar, tras ser arrastrado por una corriente en el Golfo de México, muy cerca a las costas de Florida.



El angustioso rescate se ha hecho muy popular en la red social TikTok, donde se mostró todo el proceso de búsqueda en altamar.



“Tenía un montón de carnada flotando a mi alrededor y todo (...) Sabía que había peces grandes comiendo esos cebos y que había tiburones que iban a estar poco después de ellos. Estaba listo para pelear toda la noche, pero me alegro de no tener que hacerlo”, explicó el joven perdido.

Naufragando en altamar

El joven relató al medio ‘NBC 6’, que se encontraba practicando buceo libre mientras dos de sus amigos lo vigilaban desde la superficie y en el bote de seguridad. Sobre las 4 de la tarde las condiciones del agua empeoraron, por lo que Dylan decidió ir a tierra firme.



Sin embargo, al momento en que emergió de la superficie una corriente submarina le hizo perder la referencia espacial y lo arrastró mar adentro: “Salí corriendo y ahí es donde todo comenzó a suceder".



Contó que se encontraba a unos 45 metros de profundidad. La corriente lo mantuvo por dos minutos aguantando la respiración hasta que logró salir a un kilómetro y medio de distancia.



“Principalmente miraban hacia abajo, pensando que me había desmayado por falta de oxígeno”, expresó. Además, mencionó que nadó por más de un kilómetro hasta que encontró una boya que marcaba la distancia y la profundidad en relación con la costa.



El rescate



Tabitha Gertenmayer, madre del joven buceador, narró lo que pasó por su cabeza cuando se enteró que su hijo estaba perdido: “Recibimos la llamada de mi exesposo (...) ‘Tab, algo anda mal con Dylan. No lo han visto en una hora’. A partir de ese momento, me invadió este sentimiento de angustia, así como así, no podía respirar. No podía hablar”, dijo.



En varios videos que ya recorren internet, se puede ver el bote de la familia salir de la costa a toda velocidad en dirección a mar adentro para buscar al joven. La Guardia Costera prestó apoyo aéreo y marítimo hasta que ubicaron al buzo flotando muy cerca a la boya.



“Pude ver a la Guardia Costera en la distancia al oeste de mí. Pude ver sus luces azules, el helicóptero en movimiento, haciendo su patrón de cuadrícula (...) estaba mirando hacia el oeste mirando a la Guardia Costera, y podía escuchar un bote zumbando detrás de mí”, dijo Dylan.



El encuentro con sus familiares ha conmovido a millones de internautas que le dan sus felicitaciones a la familia por haberse permitido encontrar a su ser querido sano y salvo en la inmensidad del océano; la grabación ya cuenta con más de 32 millones de reproducciones y más de 4 millones de “ Me gusta”.



