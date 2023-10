Así lucía Bárbara de Regil a los 16 años, cuando estaba embarazada de su hija Mar

La actriz Bárbara de Regil es una de las celebridades más populares dentro de la farándula mexicana. En redes sociales sus publicaciones se caracterizan por mostrar abiertamente su vida personal y una de las más recientes fue una en la que mostró cómo se veía a los 16 años, cuando estaba embarazada de su hija Mar.

La protagonista de la serie Rosario Tijeras ha demostrado que el vínculo con su primogénita es muy fuerte. Es que, además, suele destacar las complicaciones que tuvo cuando recién supo que estaba en la dulce espera, algo que, asegura, fortaleció todavía más la relación entre ambas.

En el posteo se ve el antes y después de las mujeres. Primero, una foto del año 2004, cuando Mar estaba pequeña y su mamá la cargaba en brazos. A un lado, se encuentra una foto del 2021, cuando Bárbara y su pequeña ya eran más maduras. “Para siempre es el tiempo perfecto... para amarte y cuidarte y darte todo lo bueno. Para siempre y desde siempre”, se leyó en la descripción de la publicación.

La dura maternidad de Bárbara de Regil a los 16 años

Al ser tan chica, se enfrentó a diferentes situaciones, sobre todo relacionadas con el tema económico. En una entrevista para el programa Venga La Alegría, de Regil rompió el silencio y contó la historia de cuando se convirtió en mamá. Pese a su corta edad, Bárbara tenía una gran ilusión con su pequeña, pero no le fue sencillo cumplir ese sueño: “Mi vida no estaba siendo fácil en absoluto y pensé 'con un bebé estaré en compañía' y me imaginé en la esquina de mi cama con un bebé", comentó Bárbara.

Además, aseguró que tuvo que trabajar como mesera durante un año para poder solventar los gastos de la recién nacida. Al mismo tiempo, trataba de cuidar lo más que podía su salud porque no estaba en las mejores condiciones: “Cuando descubrí que estaba embarazada, me dio mucha emoción porque era algo que quería. Pero estaba muy preocupada porque tenía anemia, no fue un embarazo fácil. Mi mamá me ayudó muchísimo”, declaró de Regil.