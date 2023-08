Donald Trump: un metro con 90 centímetros, 98 kilogramos y pelo rubio. Con estas características y como cualquier otro acusado, incluida una fotografía judicial, el expresidente estadounidense fue fichado este jueves en una prisión de Atlanta tras ser acusado de intentar manipular las elecciones presidenciales de 2020.



(Lea aquí: En vivo: publican la foto policial de Donald Trump tras la lectura de cargos en Georgia)



Durante una sesión que duró menos de 30 minutos, Trump, de 77 años, fue acusado formalmente por 13 cargos en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, según registros publicados por la oficina del shérif, retratado en una histórica foto policial y luego liberado bajo una fianza de 200.000 dólares.

Trump, acusado de conspirar con otros 18 acusados para anular el resultado de las elecciones de 2020 en el estado sureño, estuvo brevemente dentro de la prisión para luego partir en una caravana hacia el aeropuerto.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Donald Trump en su foto policial. Foto: FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Hasta ahora Trump había sido exonerado de posar para la ficha policial pero esta vez fue tratado como cualquier persona.



Su imagen fue distribuida pocos después, donde se ve al expresidente mirando a la cámara con el rostro rígido y el ceño fruncido.



En declaraciones a los periodistas después de su arresto, Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 dijo que era un “día muy triste para Estados Unidos” y acusó a sus oponentes demócratas de “interferencia electoral”.

“Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia”, añadió. “No hice nada malo”.

Su exabogado Rudy Giuliani, uno de los 19 procesados por los intentos de obtener la anulación del resultado de las elecciones de 2020 en este estado, dijo el miércoles que habló con Trump para desearle buena suerte.



“Lo que le están haciendo es un ataque a la Constitución estadounidense”, Giuliani al salir de la prisión del condado de Fulton, en Atlanta, la capital del estado, donde fue oficialmente encarcelado antes de salir bajo fianza.



Este jueves también se presentó su último jefe de gabinete, Mark Meadows, liberado bajo fianza de 100.000 dólares. Sin embargo, otro acusado, Harrison Floyd, quedó detenido por no haber sido favorecido con libertad bajo fianza. A todos se les tomaron sus huellas dactilares y la foto policial que rápidamente se divulgó en medios y redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Donald Trump en su llegada a Atlanta. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

El shérif del condado de Fulton, Pat Labat, había adelantado que el procedimiento normal en Georgia consiste en tomar una fotografía del acusado antes de ser liberado bajo fianza.



Los dos accesos al centro penitenciario fueron cerrados al tráfico por la mañana, mientras en una de las entradas esperaban agentes con chalecos antibalas en una camioneta. Trump también cambió este jueves de abogado en Georgia, sustituyendo a Drew Findling por Steven Sadow; una decisión hasta ahora no explicada.



Sadow criticó en el pasado la ley contra el crimen organizado utilizada por la fiscal del condado de Fulton, Fanni Willis, para inculpar colectivamente a los 19 acusados, una norma que prevé un castigo de entre cinco y 20 años de cárcel.



El 14 de agosto, un gran jurado designado por la fiscal los acusó de intentar ilegalmente obtener la anulación del resultado de las elecciones de 2020, ganadas en ese estado clave por Biden.



Se espera que los 19 acusados regresen a la corte la semana del 5 de septiembre, presumiblemente para anunciar si se declaran culpables o no. La fiscal Willis pretende que el juicio tenga lugar marzo de 2024.



Trump enfrenta cuatro casos penales, dos a nivel federal, en Washington y Florida (sureste), uno en el estado de Nueva York y otro en Georgia.



Cada uno de estos procesos le reporta sin embargo millones de dólares en donaciones, aportadas por partidarios convencidos de que es víctima de una “caza de brujas”.La presentación de Trump ante las autoridades de Georgia, ocurre después del primer debate para las primarias republicanas, celebrado el miércoles por la noche en Milwaukee, Wisconsin, al que el ex mandatario consideró innecesario concurrir visto su liderazgo en las encuestas.



Aunque ausente, Trump se robó la atención del debate, y todos menos dos de los candidatos dijeron que lo apoyarían como candidato del partido incluso si resulta convicto.



*Con AFP