Inventarse un trabajo que no se sienta como tal. Esa fue la premisa de Juan Santa Cruz, un empresario chileno que estudió Finanzas en Boston y trabajó en un banco en Buenos Aires, para dejar todo, retirarse del fondo de inversiones donde se desempeñaba y dedicarse a la gastronomía high-end.



A Santa Cruz le gustaban los lugares elegantes, la buena comida, la gente interesante y los vinos de calidad. Un restaurante, pensó, nucleaba todo eso. Así nació Casa Cruz, el local que abrió en 2004 en la capital argentina y que se volvió de inmediato un favorito.



El primer Casa Cruz nació en Palermo, hace casi 20 años. El empresario se desvinculó en 2007, cuando vendió su parte del negocio para abrir un bar, Isabel, en el mismo barrio porteño.



En 2014 relanzó el restaurante, ya no con ostras ni foie gras, sino con milanesas a la napolitana y mollejitas al verdeo. “Platos sencillos, pero con un twist, porque para comer bien no se necesita ser excéntrico”, dijo durante una entrevista a LA NACION en ese momento.



La entrada de Casa Cruz en el Upper East Side neoyorquino. Foto: LA NACIÓN

Poco después, en 2015, inauguró la versión inglesa en un edificio victoriano en Notting Hill, Londres. Sus locales reflejan el amplio sentido estético de Santa Cruz, que diseña desde los cubiertos hasta los uniformes que llevan los mozos. No es raro en absoluto, entonces, que estrellas como Mick Jagger, Elton John y hasta el príncipe Harry lo elijan.



Para el empresario chileno, “un buen restaurante es como un buen show”, tal como suele decir cuando lo entrevistan. Los detalles son el secreto de la experiencia, donde todo, absolutamente todo, importa: la puesta en escena, la música, los colores y texturas del ambiente y el menú.



Pero Santa Cruz no solo tiene presencia en Europa, sino también en la capital del mundo, Nueva York. En una entrevista para El País, Santa Cruz explicó que hace más de seis años decidió probar suerte en TriBeCa con un restaurante de estilo pop-up. “La idea era que estuviese abierto durante 16 noches, pero al final sirvió cenas durante tres meses”, expresó el empresario.



Tras ese experimento, se animó a invertir en la ciudad, pero no quiso hacerlo en el Bajo Manhattan, pese a las recomendaciones que todos le hacían en en ese momento, y apostó por la exclusividad: el Upper East Side.

Hacer realidad la idea se demoró más de la cuenta debido al impacto del Covid-19, hasta que finalmente pudo inaugurar, en septiembre de 2022. El lugar, que Vogue nombró como “el nuevo restaurante más glamoroso” de la ciudad, está ubicado en una mansión en la calle 61, entre Park Avenue y Madison, de estilo Bellas Artes de comienzos del siglo XX, diseñada por el famoso arquitecto C. P. H. Gilbert.



El restaurante es el favorito de las celebridades. Hace menos de un mes, Gigi Hadid lo eligió para celebrar la colección de primavera de su marca, Guest In Residence.



Para el amante de la buena gastronomía y los negocios relacionados, una idea bien elaborada se convierte en una completamente materializada. Junto con su socia, Charlotte Santo Domingo, hija del duque de Wellington, se encargaron de elegir todos los detalles del lugar: las luces, la vajilla, los manteles. De hecho, los mozos llevan uniformes creados por la diseñadora neozelandesa Emilia Wikstead, una de las favoritas de la actual Princesa de Gales.



Además de estar atentos a cada pormenor, lo que le confiere verdadera exclusividad a Casa Cruz es su membresía, que solo pueden integrar 99 personas. Sin importar el dinero que se tenga, no se permite un solo miembro más que supere esa cifra.



Si bien la mayor parte de los restaurantes ofrecen cuotas anuales de exclusividad de entre 4000 y 5000 dólares, Casa Cruz es diferente, y mucho más costoso. Según consignó El País, sus socios pagaron entre 270 mil y medio millón de dólares para sentirse dueños y señores de la mítica mansión en el Upper East Side, que ofrece comida sudamericana y mediterránea, un verdadero recorrido “entre la Pampa argentina y Positano”. También es posible reservar para almorzar o cenar sin tener que pagar la membresía, pero la lista de espera es larga.



LA NACIÓN, ARGENTINA

(GDA)

