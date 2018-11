Así eran sobornos del ‘Chapo’ a altos funcionarios mexicanos

Ocho millones de dólares en dos valijas, entregados en mano propia en un restaurante al secretario mexicano de Seguridad Pública: esta es una de las muchas revelaciones que ha hecho –en cuatro días de juicio contra el ‘Chapo’ Guzmán– un excontador del cartel de Sinaloa, que ayer relató cómo sobornaba a altos funcionarios del Gobierno mexicano.

Las explosivas declaraciones fueron realizadas por Jesús el ‘Rey’ Zambada, un exsublíder del cartel de Sinaloa encarcelado en México en 2008 y extraditado a EE. UU. en 2012, que ahora colabora con el Gobierno estadounidense para intentar reducir su pena.



Zambada, que durante dos décadas trabajó para el cartel de Sinaloa y manejaba sus operaciones en la capital mexicana, es hermano de uno de los líderes históricos de esa organización, Ismael ‘Mayo’ Zambada.

Ya había mencionado en el juicio enormes sobornos del cartel a la policía judicial, municipal y federal, a militares y hasta a la Interpol. Solo en Ciudad de México, ascendían a 300.000 dólares mensuales. Pero ayer, en su cuarto día de testimonio, dio ejemplos concretos de coimas al tope del gobierno federal, al relatar que dos veces entregó valijas con un total de seis a ocho millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, entre 2005 y 2007. García Luna, que ya no trabaja para el gobierno, no ha comentado hasta el momento la información.



El cartel quería que García Luna nombrara a un policía que los protegiera en el estado de Sinaloa, dijo el ‘Rey’. También afirmó que el narco pagó en 2005 “unos millones de dólares” en coimas a Gabriel Regino, exsubsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, cuando el alcalde era el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. “Según él, iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para nuestra protección”, contó.



Regino negó las acusaciones en su cuenta de Twitter. “Es falso que durante mi ejercicio del servicio público haya recibido soborno alguno por parte del testificante Jesús Zambada”, escribió.



Durante el primer pago a García Luna, según el testigo, este era director de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, un cargo que ocupó de 2001 a 2006. En el segundo pago, de tres a cinco millones de dólares y entregado en 2006 o 2007, según el testigo, era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, y por ende el jefe de la policía federal.



El ‘Rey’ respondía a las preguntas de uno de los abogados del ‘Chapo’, William Purpura, que le consultó largamente sobre declaraciones que hizo a fiscales en Washington, tras ser extraditado a Estados Unidos. El testigo fue consultado sobre si en 2005 y 2006 los capos del narcotráfico Arturo Beltrán Leyva, su hermano Héctor, el Indio, La Barbie y el Grande pagaron 50 millones de dólares a García Luna para que este les diera protección. “Eso se decía”, respondió.



¿Y al presidente?



“Si su hermano ‘Mayo’ pudiera corromper al presidente de México, ¿lo haría?”, le preguntó Purpura. “Tal vez”, dijo el ‘Rey’ Zambada.



En sus argumentos iniciales del juicio, otro abogado del ‘Chapo’, Jeffrey Lichtman, dijo que el cartel de Sinaloa sobornó al actual presidente de México y al anterior.



La defensa asegura que el ‘Chapo’ es en realidad un chivo expiatorio de una trama corrupta del Gobierno de México y agentes de la DEA, y que el verdadero jefe del cartel no es él, sino el ‘Mayo’ Zambada, coacusado del ‘Chapo’ en EE. UU., pero que nunca ha pasado un día en prisión.



Por eso, la defensa de Guzmán deseaba preguntar al ‘Rey’ sobre presuntos sobornos pagados por el narco a presidentes de México, que el testigo habría descrito a fiscales estadounidenses tras su extradición.



Pero la Fiscalía se opuso, y el juez Brian Cogan decidió ayer que limitaría esas preguntas para “proteger a individuos y entidades que no son parte de este caso y que enfrentarían humillación y acoso”.



AFP