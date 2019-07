Así afecta la prohibición de asilo de Trump a los migrantes

El Gobierno de Estados Unidos anunció que desde este martes no responderá a las solicitudes de asilo de quienes no recurran previamente a un "tercer país seguro", como medida para reducir la llegada de inmigrantes a través de la frontera con México.



La decisión de la administración Trump surge como respuesta a uno de sus pilares de campaña: contener el arribo de latinos a EE. UU. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos sostienen que esta nueva regulación va en contra de varios principios internacionales. Abecé del asilo en EE. UU.

¿En qué consiste el asilo?

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la figura del asilo se refiere a "una práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales".

¿De qué trata la Convención de Ginebra de 1951?

Esta es una convención internacional aprobada por las Naciones Unidas el 28 de julio de 1951 en la que se "define quién es un refugiado y quién no, se especifican los derechos humanos fundamentales de los refugiados", tal como "la libertad de religión y de movimiento, el derecho a la educación y la posibilidad de trabajar". Hasta la fecha 147 Estados han firmado esta convención.



Por otro lado, la Convención de 1951 fue ampliada mediante el protocolo de 1967, del cual EE. UU. forma parte.

El presidente Donald Trump prometió una política dura contra los migrantes centroamericanos durante su campaña. Foto: Reuters, Carlos Barria

¿Quién puede ser un refugiado?

De acuerdo con Shirley Llain Arenilla, investigadora de la Universidad del Norte, la cualidad de refugiado se otorga a quienes sufren persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social, y no pueden o no quieren acogerse a la protección de su país de origen o residencia.

¿Qué obligaciones tiene EE. UU. con los refugiados?

Según Llain, debido a que Estados Unidos forma "parte de varios tratados del derecho internacional de los refugiados y del derecho internacional de los DD. HH. está en la obligación de recibir las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y no devolver a sus países de origen a aquellos a quienes en efecto se les reconozca tal condición".



Lo anterior, según María Palacios Sanabria, experta de la Universidad del Rosario, se establece por "uno de los derechos más importantes derivados de la Convención de 1951 que es el respeto al principio de no devolución".



Tal principio plantea que "una persona con necesidad de protección internacional, es decir quien busque que le sea otorgada la condición de refugiado, no podrá ser devuelta, expulsada, extraditada o deportada al territorio del país donde corra riesgo su vida o integridad personal, es decir pueda ser sometida a pena de muerte o a malos tratos, o violación a sus DD. HH", concluye Palacios.

Marcelo Ebrard, secretario de Exteriores mexicano, dijo que su país no acordará ser "un tercer país seguro" con EE. UU. Foto: Rodrigo Arangua / AFP

¿Qué es un tercer país seguro?

Este término, que se cimenta sobre los principios de la Convención de 1951, plantea que un Estado puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”.

¿Son México y Guatemala países seguros?

México y Guatemala declararon en estos últimos días oponerse a firmar convenios sobre "tercer país seguro" con EE. UU.



El gobierno mexicano, dijo este lunes por medio del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ese país "no coincide con medidas que limiten al asilo o refugio a aquellos que temen por su vida en sus países de origen (...)".



Además advirtió que prestarán atención "a que se respete el principio de no devolución conforme al derecho internacional vigente".



Por su parte, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó la noche del domingo un amparo provisional para que no sea convertida en un tercer país seguro para migrantes.



En esta linea, los expertos creen que este es el punto débil de Trump pues si la medida es llevada a los tribunales estadounidenses difícilmente considerarán ellos a México y Guatemala países seguros para los migrantes.

Según la Acnur considera que la medida de Trump limita el concepto de "refugiado" y deja expuestos a quienes huyen de la violencia en Centroamérica. Foto: Acnur Américas

¿Qué dice la Acnur sobre la medida?

La Acnur criticó la propuesta del gobierno estadounidense, porque "recorta excesivamente el derecho a pedir asilo, amenaza el derecho a no sufrir un retorno forzado y pone de forma excesiva el peso de la prueba en los solicitantes", según dijo la portavoz de Acnur, Liz Throssell.



Throssell recordó que la violencia generada por bandas juveniles, conocidas como "maras" en Centroamérica, llega a proporciones endémicas en ciertos países de la región.



"Nos preocupa porque algunas áreas a los que están siendo retornados los solicitantes de asilo son muy violentas en México, cuyas autoridades deben asistir y proteger a los retornados", dijo la portavoz.

Canadá y EE. UU. tienen un acuerdo de tercer país desde 2002, lo que abre otra posibilidad para las solicitudes rechazadas. Foto: Paul Ratje / AFP

¿Con qué países tiene convenios EE. UU.?

El otro único país con el que EE. UU. tiene un acuerdo de tercer país seguro es Canadá. Fue firmado en 2002, con el objetivo de evitar que las personas a las que les fuera negada la solicitud en EE. UU. pudieran aplicar en Canadá.



Al poco tiempo de ser implementadas las medidas, se redujo “drásticamente” el flujo de migrantes desde EE. UU. a Canadá, explicó a la Voz de América Sarah Fisher, investigadora del Migration Policy Institute.



REDACCIÓN INTERNACIONAL