Corría el año 2000 cuando el día de San Valentín, celebrado principalmente en Estados Unidos, no fue romántico sino que se tornó desolador para una familia norteamericana; esto a raíz de la desaparición de una niña de nueve años, quien salió de su casa en horas de la madrugada y jamás regresó.

Asha Degree vivía con sus padres y hermano mayor en las afueras de la ciudad de Shelby, Carolina del Norte, Estados Unidos. Degree se encontraba cursando cuarto grado en la escuela Fallston Elementary.



Tanto familiares como conocidos de la pequeña la describieron ante las autoridades americanas como una niña feliz, tranquila, juiciosa, responsable y que jamás salía de casa sin el permiso de sus padres. Además, nunca tenía comportamientos extraños o sospechosos.

No obstante, ella pertenecía al equipo de baloncesto de su escuela y, en uno de los partidos que tuvo dos días antes de la desaparición, fue sancionada por cometer una falta contra una de sus contrincantes, poniéndose muy molesta, ya que, según sus compañeros de clase, era muy competitiva.



De hecho, sus amigos les comentaron a las autoridades que tuvieron que calmarla porque su furia era bastante notoria al ver que habían perdido y, además, que no haría parte del equipo durante el siguiente partido. Sin embargo, un día antes de desaparecer, Asha ya se encontraba más calmada.



“Sus sentimientos sobre el juego parecían haber pasado. Aun así, no sabemos si ese partido de baloncesto fue lo que hizo que Asha saliera de casa esa noche, o si fue algo más”, aseguró la madre de la niña en el programa americano ‘Inside the FBI’.

14 de febrero, una madrugada en la que Asha partió

Según un episodio de ‘Inside the FBI’, alrededor de las 2:30 de la madrugada, el padre de Asha Degree fue a ver cómo estaban ella y su hermano mayor en la habitación que compartían. Todo le pareció que estaba normal, pues dormían.



Pero, siendo las 6:30 de la mañana, la madre de Asha fue nuevamente a la habitación para despertar a sus hijos y que se alistaran para el colegio; no obstante, la pequeña ya no se encontraba allí.

La madre de Asha llamó a su esposo para saber si había visto a la niña, pero él le respondió que no, de hecho pensó que se encontraba durmiendo. De inmediato, los padres les preguntaron a sus familiares que vivían cerca si la habían visto.



Nadie sabía de ella. Después de llamar a conocidos, amigos y no obtener respuesta, la pareja de esposos decidió contactar a la línea de emergencias 911.



Momento después de la llamada, las autoridades llegaron hasta el lugar y se inició una investigación junto a la búsqueda intensiva para encontrarla.

Los oficiales pudieron percatarse que faltaba la maleta de la pequeña y algunas de sus pertenencias, “lo que indica que había empacado antes de su desaparición”, explicó el detective Tim Adams, quien inició la investigación.



Al no tener ningún tipo de respuestas, la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte, junto al FBI y la comunidad del barrio donde residía Asha, se unieron a la búsqueda.



“Literalmente, cientos de voluntarios de la comunidad ayudaron a buscar a la niña”, informó el detective Adams.

Twenty-two years ago today, 9-year-old Asha Degree disappeared from her North Carolina home. On the latest episode of #InsideTheFBI, learn about our unrelenting quest to find her. Listen now on your favorite #podcast player: https://t.co/VFw4Ao9lfR pic.twitter.com/hAqDLFZF2i — FBI (@FBI) February 14, 2022

Un día largo sin Asha Degree

Pasaba el día y Asha seguía sin aparecer, las pistas parecían estar muy ocultas y los rastros de la niña muy lejos. Los informes de la desaparición de Asha llegaron a todos los medios de comunicación, lo cual ayudó a conseguir testigos que la vieron en la madrugada.



Varios conductores les indicaron a los detectives que habían visto a una niña en la carretera a eso de las 4 de la madrugada.

“Hubo algunos testigos bastante creíbles que dijeron que vieron a una niña pequeña caminando por la autopista 18 en dirección a la ciudad de Shelby y, junto a su descripción, se cree que era ella caminando hacia la ciudad”, explicó Adams.



Asimismo, aseguró que: “Al menos una de estas personas dijo que había tratado de ver cómo estaba, pues les preocupaba ver una niña que estaba sola en la carretera. Pero cuando el conductor dio la vuelta, Asha se había ido hacia el bosque y el conductor ya no podía verla”.



Pese a los esfuerzos por encontrarla, no solo pasó un día sino más de una década sin que los padres supieran de su hija.

La maleta de Asha apareció 17 meses después de su salida de casa

“17 meses después, su maleta, la cual se creía que llevaba cuando se fue, se encontró a 20 millas al norte en la autopista 18, en otro condado; no obstante, algunos de los artículos que había dentro no le pertenecían a ella”, expresó Adams.

Por lo tanto, siguió siendo un misterio la desaparición de Asha y, las pocas pistas que tenían los oficiales, no eran suficientes para llegar a ella.



Ante su posible huida, los detectives tenían una teoría que argumentaba que la niña no pudo haberse ido sola y que debió haber algún cómplice que haya apoyado su salida de casa.

“Alguien tuvo que haberse conocido o pudo haber tenido lugar una reunión planificada o tal vez algún extraño pasó mientras ella caminaba y la recogió”, dijo el detective en ‘Inside the FBI’



Sin embargo, no se pudo comprobar dicha hipótesis y tampoco se pudo detectar un posible paradero en el que pudieran encontrarla.

22 años después y Asha jamás volvió

Las autoridades han informado en ‘Inside the FBI’ que aún siguen con la búsqueda de quien hoy ya tendría la edad de 31 años y han realizado un retrato de la joven con la supuesta apariencia en la actualidad.



Asimismo, han informado que en esa época se les presentaron muchas trabas en la investigación, ya que la tecnología no era muy moderna y la niña no contaba con un celular, no dejó mensajes en el computador y no existían cámaras de seguridad que pudieran ayudar con las pistas.



“No hemos perdido la esperanza de encontrarla. Ella sigue siendo un caso de un niño perdido y no renunciamos ante eso. Actualmente, existe el Equipo de Despliegue Rápido de Secuestro de Niños del FBI, o CARD y nos están ayudando a encontrarla”, informó el detective, que desde el inicio estuvo al frente del caso, Tim Adams.

Facebook Twitter Linkedin

Investigador del caso Asha Degree que, 22 años después de la desaparición, sigue buscándola. Foto: FBI- Estados Unidos

Sus padres son quienes más esperan con ansias la aparición de Asha y aún guardan la esperanza de que la ayuda de las autoridades se haga efectiva, pues aseguran que su hija aún sigue viva y quieren encontrarla.



“Después de 22 años, sigo creyendo que mi hija está viva”, no creo que esté muerta. Y sé que alguien sabe algo. Un niño de 9 años no puede desaparecer en el aire sin que nadie sepa nada”, expresó en ‘Inside the FBI’



Actualmente, existe una recompensa por información del paradero de Asha que llega a los 45 mil dólares (198'000.000 pesos colombianos).



Además, su familia hace una caminata todos los 14 de febrero de cada año en el último camino que, según testigos, recorrió Asha, con el fin de encontrarla o hallar pistas que ayuden a solucionar esta intriga.

‘I still believe’: 21 years later, Asha Degree’s mom still holds out hope for missing daughter https://t.co/ktzr9R9miF — True Crimez Jewelz 🔪🔪 (@truecrimez_com) February 15, 2021

De hecho, en ese lugar se colocó una valla publicitaria que muestra la foto de Asha cuando tenía 9 años y cómo puede lucir hoy a sus 31 años.



Asimismo se encuentran todos los números de contacto a los que pueden llamar si llegan a saber algo de Asha y también se encuentra notificada la suma de dinero que se está ofreciendo como recompensa.

