¿Qué dice el asesor de la Casa Blanca sobre la reapertura en EE. UU.?

Estados Unidos no requiere más cierres generalizados para controlar la pandemia de covid-19, pese a que el ritmo de contagios diarios se ha mantenido relativamente estable, dijo el jueves el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci.



En una entrevista con la AFP, el médico científico dijo además que es optimista de que el mundo pronto pueda tener una vacuna que acabe con la pandemia, y calificó de "alentadores" los primeros resultados de los ensayos.



"No creo que hablemos de volver al cierre", dijo cuando se le preguntó si lugares como California y Texas, que están viendo un aumento de casos, deberían volver a emitir órdenes para que la población se quede en sus casas.



"Creo que vamos a hablar de tratar de controlar mejor aquellas áreas del país que parecen estar teniendo un aumento de casos", agregó. Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios confirmados (2.187.876) y fallecidos (118.381) por covid-19, según la Universidad Johns Hopkins.



Pero después de que Nueva York y Nueva Jersey, dos de los primeros epicentros de la epidemia en el país, lograron controlar la enfermedad, los contagios de coronavirus están aumentando ahora en 20 estados, creando una meseta en el número a escala nacional.



Fauci indicó que será necesario un enfoque local a medida que Estados Unidos da pasos hacia su regreso a la normalidad, especialmente para tratar un asunto importante como la fecha de reapertura de las escuelas.



"En los condados donde definitivamente no hay ningún caso, no hay problema en reabrir las escuelas", dijo. Pero "hay otros lugares donde hay un modesto número de infecciones en los que tal vez haya que aplazar la apertura de las escuelas", aclaró.



Y hay otros sitios donde existe una infección mínima, donde se pueden hacer "algunos cambios en el proceso, como días alternados, clases por la mañana y otras por la tarde, sentar a gente con separación y con tapabocas", indicó.

Nueva York Foto: AFP

¿Reabrir fronteras?

Sobre la pregunta de reabrir las fronteras del país, el experto se mostró cauteloso. "Obviamente hay un interés en retomar de alguna forma de normalidad en nuestra interacción con otros países", dijo sobre el tema que, según indicó, se revisa casi diario, pero se negó a dar un plazo.



Fauci, de 79 años, ha dirigido desde 1984 el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Epidemiológicas, y ha estado al frente del manejo de crisis en todas las grandes epidemias en el país, desde la de sida en los años ochenta.



Sin embargo, un problema creciente ha sido la pérdida de la fe en la ciencia por parte del público, especialmente durante la pandemia actual. En el país, "incluso cuando las recomendaciones son que hay que llevar mascarilla (...) hay algunos grupos que de verdad siguen estrictamente esas recomendaciones". "Y luego uno ve fotos de gente en los bares y en grupos sin ellas", lamentó.

La prueba está en la naturaleza

El médico se mostró confiado en que se encontrará la vacuna para el Sars-CoV-2, a pesar de que en décadas no se consiguió una para el VIH. Fauci consideró que no es comparable.



"La razón por la que tengo más confianza con el coronavirus es que sabemos que la mayoría de las personas que se recuperan de la covid-19 es porque su sistema inmunológico elimina el virus", explicó. "Así que la naturaleza ya te dio una prueba de concepto de que eso se puede hacer".



Debido a que las personas que se recuperan producen anticuerpos que combaten el virus, los científicos confían en que también se pueden obtener estos anticuerpos por un antígeno hecho por el hombre.



AFP