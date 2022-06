El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) y los miembros más cercanos de su equipo eran conscientes de que existía riesgo de violencia por parte de sus seguidores en la jornada del 6 de enero de 2021 que debía ratificar el resultado electoral y aun así siguieron con sus planes.



Cassidy Hutchinson, una ayudante del entonces jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, testificó este martes ante el comité de la Cámara Baja de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio de ese día, y ofreció detalles del grado de conocimiento

que Trump y su equipo tenían de las posibilidades de violencia.



El expresidente Donald Trump. Foto: AFP

Según el relato de Hutchinson, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, le aseguró unos días antes del 6 de enero que esa fecha iba a ser "grande", mientras que su jefe, Meadows, le confesó que las cosas podían ir "muy, muy mal" en esa jornada.



El mismo 6 de enero, Trump pronunció un discurso desde los alrededores de la Casa Blanca ante sus seguidores, a los que animó a que marcharan hacia el Capitolio, en medio de sus denuncias infundadas de fraude electoral.



De acuerdo con la versión de Hutchinson, el expresidente fue alertado ahí mismo de

que varias de las personas que querían asistir a presenciar su discurso portaban armas

de fuego, a lo que él respondió: "No han venido aquí a hacerme daño a mí".



Así, enojado porque no había tantos asistentes como él deseaba, Trump ordenó a los servicios de seguridad que dejasen entrar a todos los presentes, sin importar si llevaban armas.



Poco después, cientos de sus simpatizantes irrumpieron en la sede del Congreso mientras se celebraba una sesión conjunta de las dos cámaras para ratificar la victoria electoral de Biden.



Un total de cinco personas fallecieron en esos sucesos, entre ellas un agente que sufrió un infarto horas después del asalto.



La exayudante de Meadows también explicó que en las horas previas al discurso

de Trump, varios de sus abogados intentaron rebajar el tono de sus palabras para evitar que se usasen términos como "luchar", pero no lograron resultados.

Trump intentó conducir al Capitolio

El exmandatario estadounidense Donald Trump intentó ponerse al volante de una limusina presidencial el 6 de enero de 2021 para sumarse a sus partidarios que marchaban hacia el Capitolio.



"Soy el maldito presidente, llévame al Capitolio ahora", dijo Trump, según Hutchinson, quien dijo que otro funcionario de la Casa Blanca le contó la historia.

La exfuncionaria de Trump

Cassidy Hutchinson, asistente ejecutiva del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, fue una figura central en la Casa Blanca durante el período en que se produjo la incursión violenta a la sede del Congreso, el 6 de enero pasado.



Esta mujer ha sido la fuente de varias impactantes revelaciones surgidas durante dos audiencias previas.



Ella estuvo en contacto con funcionarios en el estado de Georgia, donde Trump ejerció presión para que se "encontraran" suficientes votos para superar el margen de victoria de Joe Biden en una llamada telefónica que actualmente es objeto de una investigación penal.



Hutchinson testificó a puerta cerrada en febrero, marzo y mayo y reveló que vio a Meadows quemar documentos en su oficina después de reunirse con un congresista republicano implicado en el complot para anular las elecciones.

Primera exfuncionaria de la @WhiteHouse en testificar en audiencia pública del comité del asalto al Capitolio

Cassidy Hutchinson, exasistente del jefe de gabinete de Trump, Mark Medows, será la testigo central de la audiencia de este martes que el comité anunció sorpresivamente — Víctor González (@victorscnews) June 28, 2022

Ese legislador, Scott Perry, fue clave en el intento fallido de Trump de colocar como fiscal general a su candidato en aras de hacer cómplice al Departamento de Justicia de su plan para aferrarse al poder.



Fue Hutchinson, según CNN, quien le dijo al comité investigador que Trump expresó su aprobación a los cánticos de "cuelguen a Mike Pence" que coreaban los amotinados del Capitolio, entre otras afirmaciones sorprendentes que surgieron en la audiencia de apertura el 9 de junio.



Ella también testificó que recordaba a un agente del Servicio Secreto informando a Meadows sobre informes de inteligencia que advertían que podría haber violencia el 6 de enero.

Comité revela pruebas sobre implicación de Trump en el asalto al Capitolio. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

'Espíritu público'

"No sé qué dirá Cassidy Hutchinson hoy", publicó en Twitter el comentarista político conservador Bill Kristol, fundador de la organización Defending Democracy Together.

Al aceptar dar un paso al frente y testificar bajo juramento, está mostrando más espíritu público, integridad y coraje que muchos mayores que han elegido un camino mucho más fácil y menos honorable. FACEBOOK

El propio Meadows se ha negado a testificar ante el panel luego de que entregó miles de mensajes de texto y otros documentos en las primeras etapas de la investigación. La Cámara de Representantes lo declaró en desacato en diciembre, pero el Departamento de Justicia optó por no acusarlo.



El anuncio de la audiencia del martes con menos de 24 horas de antelación causó sorpresa en Washington, pues el comité había dicho que postergaría el resto de las sesiones hasta julio e incluso tal vez más.



El panel informó del cambio en un breve comunicado que no hizo alusión al propósito de la audiencia ni reveló quién comparecería, simplemente dijo que "presentará pruebas obtenidas recientemente y recibirá testimonios de testigos".



El motivo del cambio de planes seguía siendo un misterio horas antes de la aparición de Hutchinson, aunque los medios estadounidenses informaron que se había vuelto más cooperadora desde que cambió de abogado a principios de este mes.



El sitio de noticias del Congreso, Punchbowl News, señaló que existían "genuinas preocupaciones" sobre la seguridad de Hutchinson debido a lo que sabe y ya ha contado.



El comité no dijo si habría más de un testigo y los expertos de Washington especularon que las imágenes de Trump y su familia rodadas por el documentalista Alex Holder también podrían figurar.



Mientras tanto, el abogado de Trump, John Eastman, el artífice del plan del expresidente para invalidar las elecciones, reveló en un documento judicial el lunes que el FBI le había incautado su celular. Dijo que fue abordado por agentes del FBI cuando salía de un restaurante y apeló a un juez para que le fuera devuelto su teléfono.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

