El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ignoró repetidamente el consejo de sus asesores la noche de las elecciones en su país y decidió escuchar al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, que estando ebrio le recomendó que se proclamara vencedor victoria sin esperar a que terminara el conteo de votos.



(Lea: Las pruebas que pesan sobre Trump en ‘intento de golpe de Estado’ en EE.UU.)



Así lo declararon varios testigos en entrevistas grabadas que fueron reproducidas este lunes en una audiencia del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.



(Le interesa: ¿Quiénes son los 'Proud Boys' y por qué los apoya el expresidente Trump?)

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Foto: AFP / Saul Loeb

El comité recreó lo ocurrido en la Casa Blanca durante la noche electoral del 3 de noviembre de 2020 mediante el testimonio de los asesores más cercanos a Trump y su familia, quienes retrataron al entonces mandatario como alguien ajeno a la realidad que estaba enfadado por los resultados y que decidió autoproclamarse vencedor.



Los resultados de las elecciones de 2020 tardaron en llegar tres días, pero la misma noche de los comicios Trump compareció ante sus seguidores para alegar sin pruebas que se había producido un fraude y que "francamente" él había ganado al candidato demócrata y actual presidente, Joe Biden.

'Definitivamente ebrio'

Trump aseguró que Putín no hubiera invadido Ucrania si él fuera el presidente. Foto: Archivo EFE

Según reveló el comité, Trump hizo esas declaraciones guiado por Giuliani, quien le había instado en varias ocasiones a salir al escenario y declarar la victoria porque los demócratas estaban "robando" las elecciones.



"El alcalde estaba definitivamente ebrio", dijo sobre Giulani, exalcalde de Nueva York, el que fuera portavoz de la campaña presidencial de Trump, Jason Miller, cuyas palabras fueron reproducidas en video durante la audiencia.



El que fuera jefe de campaña del mandatario, Bill Stepien, también reveló en otra entrevista grabada que Giuliani había bebido demasiado aquella noche y explicó que varios asesores, él incluido, le pidieron a Trump que esperara a que terminara el conteo para hacer una declaración pública.



Esa noche quedó claro, según Stepien, que la órbita de asesores de Trump estaba separada en dos: "el equipo normal" y "el equipo loco", compuesto por aquellos que promovían teorías conspiratorias. Incluso algunos familiares de Trump le pidieron que escuchara sus consejos.



Una de sus hijas, Ivanka Trump, no tenía una "visión firme" sobre si su padre podía ganar, pero aquella noche le recordó que "todavía se estaban contando las papeletas", según el video mostrado por el comité.



Además, el marido de Ivanka Trump, Jared Kushner, dijo al entonces presidente que no estaba de acuerdo con los consejos de Giuliani y que él no seguiría ese enfoque, un consejo que su suegro ignoró.

Trump, ajeno a la realidad

El ahora ex fiscal general de EE.UU. William Barr pintó una imagen aún más preocupante de Trump, quien según dijo no mostró en ningún momento "interés por cuáles eran los verdaderos hechos".



Barr describió un encuentro que tuvo con Trump en diciembre de 2020 en el que pensó que si, realmente se creía todas esas mentiras de fraude, entonces el mandatario se había convertido en alguien "ajeno a la realidad" y con el que ya no era posible razonar.



El comité mostró varios extractos en video de la entrevista que hizo a Barr y en los que aparece describiendo de manera muy colorida las mentiras de Trump, que llama "basura", "completas tonterías" y "cosas locas". Barr dejó el liderazgo del Departamento de Justicia en diciembre de 2020, casi un mes antes de que Trump abandonara la Casa Blanca; pero hasta ahora no se habían hecho públicos sus desacuerdos con el expresidente.

Partidarios del presidente de Estados Unidos, Trump, en la Rotonda del Capitolio después de violar la seguridad del Capitolio en Washington, DC, Estados Unidos, 6 de enero de 2021. Foto: EFE / EPA / JIM LO SCALZO

De las mentiras al asalto al Capitolio

Con las palabras de Barr y del resto de asesores, el comité intentó mostrar cuáles fueron los orígenes de las teorías falsas sobre fraude electoral, desestimadas por los tribunales y que llevaron a una masa de simpatizantes de Trump a irrumpir en el Capitolio el 6 de enero de 2021.



Ese día estaba prevista la certificación de la victoria electoral de Biden, en lo que hasta entonces era un mero trámite parlamentario, pero la turba obligó a interrumpir la sesión.



"Él (Trump) y sus asesores más cercanos sabían que esas afirmaciones sobre fraude eran falsas, pero continuaron diseminándolas, justo hasta que una masa de simpatizantes de Trump atacó el Capitolio", describió la legisladora Zoe Lofgren.



Lofgren se encargó de dirigir la segunda audiencia pública de la comisión investigadora, en la que diferentes testigos rechazaron la idea de fraude. Entre los testigos figuraba Benjamin Ginsberg, un veterano abogado republicano dedicado a elecciones, y BJay Pak, fiscal general del distrito norte de Georgia que renunció después de que Trump presionara a las autoridades estatales para que anularan la victoria de Biden en ese estado.



El último en declarar fue Al Schmidt, un republicano de la comisión municipal de Filadelfia quien defendió el conteo de votos de esa ciudad frente a los ataques del entonces mandatario.



El comité está formado por una mayoría de congresistas demócratas, aunque hay dos integrantes republicanos -Liz Cheney y Adam Kinzinger- que están enfrentados con Trump. En el asalto al Capitolio, cinco personas murieron, entre ellas un oficial tras sufrir un infarto horas después del asalto, y cerca de 140 agentes fueron agredidos. Además, cuatro policías cometieron suicidio con posterioridad.

