Once meses después de iniciar su investigación sobre la violenta toma del Capitolio el pasado 6 de enero del 2021, una comisión de la Cámara de Representantes -compuesta por siete demócratas y dos republicanos- comenzó a presentar esta semana sus conclusiones sobre lo que es recordado desde ya como uno de los momentos más traumáticos (y peligrosos) de la historia estadounidense.



El jueves en la noche, en una audiencia que fue transmitida en directo por la mayoría de los canales de televisión (menos Fox), sus miembros hicieron una especie de resumen de los hallazgos al igual que el preámbulo de lo que verá el país a lo largo de otros seis encuentros previstos para lo que resta del mes de junio.



Y aunque su efecto en un clima tan polarizado como el actual es incierto, los legisladores dejaron claro que lo ocurrido no fue otra cosa que un intento de golpe de Estado que comenzó varios meses antes y cuyo artífice fue el expresidente Donald Trump.



Para demostrarlo, dijeron, entrevistaron a más de 1.000 personas, entre ellos exfuncionarios de su administración, militares activos y hasta miembros de su propia familia, y recopilaron cientos de documentos incriminatorios.



“El presidente convocó la turba, la organizó y luego encendió la cerilla del ataque. Y cuando un presidente falla a la hora de tomar los pasos necesarios para preservar nuestra unión o, peor, causa una crisis constitucional, estamos ante un momento de máximo riesgo para nuestra república”, dijo la republicana Liz Cheney, miembro del panel e hija del exvicepresidente Dick Cheney.

El expresidente estadounidense Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN / AFP

El expresidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con la representante, Trump no solo abonó el terreno inundado a sus seguidores con noticias falsas de un inexistente fraude electoral, sino que utilizó todo el poder de la presidencia para impedir el ascenso de Joe Biden, quien lo derrotó en los comicios de noviembre del 2020.



Parte central de esta primera audiencia fueron nuevas imágenes y videos inéditos de la sangrienta toma, que le costó la vida a 5 personas y dejó el Capitolio semi-destruido.

Un esfuerzo consciente para volver a centrar al país en un evento que ocurrió hace casi año y medio y que se ha ido disipando con el paso de los meses.



Hubo también dramáticos testimonios de dos miembros de la policía que casi pierden la vida tratando de defender a congresistas y asesores que tuvieron que esconderse para evitar un encuentro directo con una turba que buscaba al vicepresidente Mike Pence para “ahorcarlo” por no impedir la certificación de la victoria de Biden.



“Vi colegas con los rostros ensangrentados, yo misma me resbalaba en la sangre. Fue una carnicería”, afirmó Caroline Edwards, una de las policías del Congreso.



Así mismo, fragmentos de un documental filmado por un hombre que se infiltró entre grupos de extrema derecha como los Proud Boys y Oath Keepers, donde queda claro que la toma fue planificado al detalle -y no una protesta que se salió de control, como la han querido presentar algunos-, y que estaban convencidos de que actuaban bajo órdenes directas del presidente republicano.

Los manifestantes pro-Trump ocuparon los terrenos del frente oeste del Capitolio de los EE. UU., incluido el escenario inaugural y los miradores, en Washington, DC, EE. UU., 6 de enero de 2021

Dejé claro que no estaba de acuerdo con la idea de decir que las elecciones habían sido robadas y circular información que, como le dije al presidente, era pura mierda (sic)

A manera de abrebocas de lo que se verá esta semana, la comisión presentó un fragmento del testimonio que les dio el Fiscal William Barr, nombrado por Trump y hasta ese momento uno de sus más firmes defensores, en el que dice que renunció en diciembre del 2020 por que el presidente insistía en aferrarse al poder de manera fraudulenta.



“Dejé claro que no estaba de acuerdo con la idea de decir que las elecciones habían sido robadas y circular información que, como le dije al presidente, era pura mierda (sic)”, dijo Barr.



Y también otra entrevista que les dio Ivanka Trump, la hija del expresidente, en la que admite que estuvo de acuerdo y aceptó el concepto del departamento de Justicia sobre la transparencia de los resultados electorales.



Ambos testimonios harán parte de la audiencia de mañana cuyo eje será, según los miembros del comité, demostrar cómo Trump intentó “robarse” las elecciones a pesar de saber que las había perdido.



De acuerdo con Cheney, el expresidente no solo ignoró las sentencias de casi 50 cortes del país, que desecharon sus reclamos de fraude por ausencia absoluta de evidencia, sino a los miembros de su misma campaña que le dejaron claro que había perdido.



El miércoles, los miembros se concentrarán en los “esfuerzos corruptos” de Trump por reemplazar a altos funcionarios del Departamento de Justicia por miembros de su círculo interno para que luego estos anunciaran una investigación por fraude que le permitiera frenar la certificación de Biden en estados como Georgia y Arizona. Una idea que abandonó cuando todos amenazaron con renunciar en masa.



Igualmente, sobre la presión que ejerció contra funcionarios estatales para que cambiaran los resultados, contra el vicepresidente Pence para que no aceptara la certificación de los resultados en la sesión del 6 de enero y sus maniobras en coordinación con legisladores para reemplazar a delegados oficiales por delegados falsos que votarían por él cuando se reuniera el Colegio Electoral para confirmar los resultados de los comicios.



Y el jueves, durante la última sesión prevista para la semana que arranca, el enfoque estará en lo eventos específicos del 6 de enero y cómo Trump convocó a los grupos de extrema derecha y luego ignoró durante horas las súplicas de congresistas, miembros de su familia, y asesores, para que se retiraran pese a la gravedad de los hechos que presenciaba en vivo y en directo.

Partidarios del presidente de los Estados Unidos, Trump, fuera de las cámaras del Senado después de violar la seguridad del Capitolio en Washington, DC, Estados Unidos, 6 de enero de 2021.

De acuerdo con Cheney, poseen documentos que demuestran que sus asesores en la Casa Blanca consideraban que Trump estaba fuera de control y era “muy peligroso como para dejarlo solo”. También que les gritaba insultos a los que le pedían intervenir y que, por el contrario, aplaudía la violencia de los manifestantes.



“Consciente de que la turba quería linchar a Mike Pence, Trump respondió: Quizá nuestros simpatizantes estén en lo correcto. Pence se lo merece”, sostuvo la congresista republicana.



El jefe de las Fuerzas Armadas, General Mike Milley, dirá también que la orden de enviar a miembros de la Guardia Nacional para que rescataran el Capitolio la recibió de Pence, y no de Trump, a quien le correspondía por ser el comandante en jefe.



Las otras tres audiencias están previstas para la semana del 20 de junio, pero su contenido no ha sido revelado aún. Así mismo, los miembros de la Comisión dijeron que la investigación no ha concluido y continuará por varios meses más.



A pesar de su contundencia, muchos dudan que las audiencias tendrán un efecto político profundo. Si bien hubo una condena total y bipartidista justo después de la toma del 6 de enero, muchos en el partido republicano, desde entonces, han venido normalizando el incidente.

Partidarios del presidente de Estados Unidos, Trump, en la Rotonda del Capitolio después de violar la seguridad del Capitolio en Washington, DC, Estados Unidos, 6 de enero de 2021.

El propio Comité Nacional Republicano lo ha llamado “un discurso político legítimo” y más de la mitad de sus electores creen que fue un esfuerzo patriótico por defender sus libertades. Incluso, una gran mayoría de los políticos en esta colectividad hoy repiten como ciertas las mentiras del fraude electoral y se ha convertido casi en una prueba de membresía el negar la victoria de Biden.



Pero como escribe David Leohard en el New York Times, las audiencias no serán un esfuerzo fútil.



Al menos un 20 por ciento dentro del partido, según encuesta reciente de CBS, considera que el ataque fue un intento por derrocar a un gobierno electo de manera legítima y casi un 40 por ciento cree que no hubo fraude.



“Si los votantes republicanos están divididos por esto y casi todos los demócratas horrorizados, los políticos que tratan de normalizarlo están en la minoría. Aquellos que hoy basan sus campañas en el fraude electoral les costará ganar comicios en estados competitivos y futuros esfuerzos por tratar de robarse las elecciones tendrán menos chances”, afirma Leohard.



Por eso, para este autor, el objetivo de las audiencias es mucho más profundo. “Son parte afirma de una lucha por el futuro de la democracia. Los estadounidenses puede que nunca se pongan de acuerdo en temas polémicos, como el aborto, las armas, inmigración o religión. Pero si no nos podemos poner de acuerdo en que el ganador legítimo de una elección es el que debe posesionarse y si los perdedores se niegan a participar en la transferencia pacífica del poder, entonces estamos en serios problemas”.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

