La verdad tras el 'asalto' al Área 51 en EE. UU. este viernes

“Todos nos reuniremos en la zona rural de Nevada y coordinaremos nuestras fiestas. Si corremos como Naruto, podemos movernos más rápido que sus balas. ¡Vamos a verlos extraterrestres!”.



Con esta corta descripción, un evento de Facebook ha acaparado la atención del mundo entero y sobre todo de los interesados en los temas de alienígenas, ovnis y la vida más allá de la Tierra. El propósito es claro: invadir este viernes, 20 de septiembre, el Área 51, en el desierto de Nevada (Estados Unidos), para “liberar a los extraterrestres encerrados por el gobierno estadounidense”.

Y aunque parece un chiste, la iniciativa, denominada ‘Storm Area 51, They Can't Stop All of Us’ (Tormenta en el Área 51, no nos podrán detener a todos), ya ha sido apoyada por más de dos millones de personas en la red social, quienes han señalado que tienen toda la intención de asistir al peculiar evento. Eso, sumado a los más de 1,5 millones de internautas que se han mostrado interesados en asistir a la toma.



Una broma en la red

El evento apareció en la red social en el mes de junio como un chiste del joven Matty Roberts, de 20 años, quien nunca imaginó lo que desencadenaría su invitación.



En una entrevista con ‘USA Today’, el estudiante de ingeniería de petróleos de la Universidad de Bakersfield, en California, señaló que creó la iniciativa después de leer un artículo sobre varios eventos en Facebook que invitaban a robar los lagos de Minnesota. Fue en ese momento que se acordó del Área 51.



En un primer instante, la iniciativa no tuvo un mayor impacto, solo un par de personas, que no superaban la decena, se mostró a favor de invadir el misterioso lugar.



El alcance masivo de la toma llegó después de que varios medios alrededor del mundo empezaron a hacer eco del evento.



“A partir de ahí, ha sido un viaje realmente interesante”, le describió Roberts al medio estadounidense.



Incluso el FBI decidió entrevistar al universitario de 20 años en su vivienda para hablar de la multitudinaria convocatoria. En ese encuentro, detalla Roberts a ‘USA Today’, le hicieron varias preguntas sobre la seguridad en el lugar, ya que, en algunos de los casos, los interesados han creído que el asalto es real y, señala el joven, han planteado llegar con armas.



En medio de todo ese revuelo, Facebook decidió eliminar la convocatoria, por “violación de los estándares comunitarios”. Pero el tema siguió.

De una invasión a un festival

Debido a la gran cantidad de personas interesadas en llegar al Área 51, surgió la idea de realizar un festival en la zona, en el día de la convocatoria. De ahí nacieron los espectáculos ‘Alienstock’ y ‘Storm Area 51 Basecamp’, los cuales cuentan con programación desde este jueves hasta el sábado, 21 de septiembre, pero no se realizarán específicamente en la base militar.



‘Alienstock’ tendrá lugar en el Centro de Eventos Downtown Las Vegas y el ‘Storm Area 51 Basecamp’ en el Centro de Investigación Alienígena en la Carretera Extraterrestre, una tienda de regalos ubicada en el desierto de Nevada.



En los dos eventos se podrá adquirir camisetas conmemorativas de la jornada. Contarán con música en vivo, charlas con expertos en temas de ovnis, instalaciones de arte y venta de comida.

En el Centro de Investigación Alienígena en la Carretera Extraterrestre se realizará el ‘Storm Area 51 Basecamp’. Foto: iStock

¿Qué es el Área 51?

El Área 51 a lo largo de los años ha sido tema de diferentes teorías conspirativas sobre los extraterrestres. Durante décadas, esta misteriosa base militar, ubicada al lado del Lago Groom, al sur de Nevada (EE. UU.), ha sido señalada de albergar alienígenas y material que probaría la existencia de vida en otros planetas. Situación que nunca ha sido confirmada.



En realidad, esta zona es una unidad remota de la Base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 51 kilómetros de largo. Fue creada por orden del presidente Dwight Eisenhower, durante su mandato.



La existencia del Área 51 no ha sido un secreto, pero el hecho de que el Gobierno estadounidense no reconociera su existencia, sino hasta 1995, generó un sinfín de especulaciones que alimentó las teorías sobre extraterrestres.

Hasta hace un par de años, una nota desclasificada de la CIA ofreció más detalles sobre el misterioso lugar. Se conoció que en 1955 esta zona fue escogida para ser la base de pruebas de los aviones espía U-2, en plena Guerra Fría.



Desde el inicio de los vuelos de práctica y de entrenamiento, en julio de 1955, "la elevada altura alcanzada por los U-2 produjo rápidamente un efecto secundario inesperado: el fenomenal aumento de los avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis)", señala la nota.



En este sentido, el carácter ultrasecreto del programa de los aviones espía impedía a los funcionarios, en ese momento, "responder a quienes les escribían la verdadera razón" de los avistamientos de ovnis.

Dos capturados

En medio de todo el revuelo que ha generado la convocatoria y las diferentes advertencias que ha realizado el Gobierno de Estados Unidos sobre los riesgos de traspasar los límites de la base militar, dos youtubers holandeses, Govert Sweep y Ties Granzier, fueron detenidos la semana pasada por ingresar al área restringida.



Los jóvenes fueron capturados cuando entraron con un vehículo a la Zona de Seguridad Nacional de Nevada, a unos cuatro kilómetros al interior del perímetro.



En el automóvil fueron encontradas varias cámaras y equipos de video. Las autoridades hallaron material grabado de la zona en los dispositivos, pero posteriormente fueron borrados.



Asimismo, Sweep y Granzier fueron capturados y posteriormente dejados en libertad, después de pagar una fianza cada uno de 500 dólares.



Los youtubers fueron juzgados y se declararon culpables de ingresar sin autorización a un área restringida, por lo que podrían pagar, individualmente, una multa superior a los 2.000 dólares.

El hecho de que el Gobierno estadounidense no reconociera su existencia, sino hasta 1995, generó un sinfín de especulaciones que alimentó las teorías sobre extraterrestres. Foto: iStock

Un evento que conquistó las redes

Pese a las diferentes aclaraciones que se han hecho alrededor del evento, la posible toma no ha parado de ser tema de conversaciones de los usuarios en redes sociales. Entre ellos celebridades, como Miley Cyrus, Danny Trejo y Liam Cunningham, quienes han expresado su opinión sobre el evento.

That one time @ Area 51 pic.twitter.com/ywxzbDC1BT — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) July 16, 2019

They can’t stop all of us! #Area51 — liam cunningham (@liamcunningham1) July 15, 2019

Miles de usuarios están a la espera de lo que podría suceder este viernes. Por el momento, solo queda esperar si las dos millones de personas cumplen su palabra o este hecho pasará solo como una anécdota más de las redes sociales.



MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Redacción ELTIEMPO.COM

Twitter: @mafearbelaezmen