Un artista colombiano de música urbana está viviendo una verdadera pesadilla en Estados Unidos, se trata de Engell Melody quien podría ir a prisión debido a una grave acusación en su contra.



(También le puede interesar: Que no lo estafen: así puede identificar una oferta falsa de trabajo en EE. UU.).

Denuncia del cantante

En los últimos días se conoció la historia de Luis Ángel Rengifo Vega, más conocido en el mundo musical como Engell Melody, quien salió de Colombia hace algunos años debido a unas amenazas de muerte en su contra por parte de la banda de los rastrojos.



Engell, quien vive hace un año en Estados Unidos, podría enfrentarse a una condena de prisión en dicho país debido a un altercado que tuvo con un extranjero en una calle cercana al Time Square.

A través de sus redes sociales, el artista de música urbana reveló que fue víctima de xenofobia por parte de la Policía de Estados Unidos. Según la denuncia del cantante, un hombre de nacionalidad rusa golpeó a su pareja sin ningún motivo y en el momento de llamar a las autoridades no tuvo la reacción esperada.



“Un hombre ruso le pega a mi pareja con una mesa y una silla, además le parte la maquina 360, se llamó a la policía, llegaron y no hicieron nada”, afirmó.



Engell expresó que los agentes se fueron en su contra. “Este teniente solo quiso escuchar la versión del ruso y vio en sus cámaras solamente el pedazo cuando yo lo empujo para que no siguiera pegándole a ella”.



(Lea aquí: 'BTB Savage' es asesinado en represalia luego de que su novia matara a ladrón).



Al parecer, el altercado comenzó porque su esposa del cantante trabaja en las calles con una máquina de fotos 360. Según el relato de la pareja de Engell, el ruso la golpea porque está ocupando el lugar en donde él siempre ha trabajado.



“Yo a ese hombre no lo toqué, no le hice nada malo, solamente a él le molestaba que nosotros estuviéramos detrás de él, lugar donde yo llevo un año. Él se había ido hace ya cuatro o cinco meses y volvió con una actitud muy horrible”, indicó María Martínez en un video de Instagram.

Pelea que lo podría llevar a prisión

En la denuncia realizada a través de las redes sociales, Engell Melody reveló a los agentes “no les importó” que el ruso “agrediera primero” a su esposa y que “solo se preocuparon de las cosas del ciudadano ruso”.



(Puede ser de su interés: Por qué EE. UU. perdió Guerra de Vietnam pese a contundente superioridad militar).



Además, explicó que llegaron algunas patrullas y ambulancias al lugar y solo le prestaron atención al ruso, pero no a su esposa, quien fue la agredida. Debido a estos hechos, los amigos del cantante barranquillero habrían generado una pelea que terminó con la detención de los colombianos.



"Nosotros cuatro, junto con ella, terminamos 17 horas presos y reseñados... Por ser latinos no nos prestó atención alguna, le dio el lado al ruso (…) Para mí esto es xenofobia y muy discriminatorio”, indicó.

Y explicó que los policías acosaron sexualmente a su esposa. “A mi pareja la acosaron dentro del precinto (un policía diciendo a sus compañeros que culit* grande). Un hombre policía es quien la requisa y la manosea, creo debería hacerlo una mujer policía”.

Cargos contra el artista

Según Engell Melody, la Policía le impuso un cargo por felonía, uno de los delitos más graves en contra de las autoridades de la ley. El artista barranquillero se podría enfrentar a una deportación o a dos años de prisión federal en el caso que el fallo salga en su contra.



Por último, el cantante de música urbana exigió justicia en sus redes sociales y reveló que “todas las pruebas contra el ruso ya están en la Corte” para que este ciudadano pague la máquina de fotos 360 que dañó.

Más noticias en EL TIEMPO

La queja del cónsul de Colombia en Nueva York por atención médica de 'Otoniel'

Donald Trump pone a la venta camisetas con su rostro y el mensaje 'no culpable'

Shakira: esta es la fortuna que gastará en la educación de sus hijos en Miami

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS