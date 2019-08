Arrestan a entrenador de baloncesto juvenil por delitos sexuales

Un entrenador de baloncesto juvenil fue arrestado por la policía de Peoria, en Arizona (EE.UU.), por presuntamente cometer delitos sexuales contra varias niñas a las que impartía clases en diferentes escuelas del estado, según las autoridades.

El Departamento de Policía informó este sábado de que cuatro víctimas revelaron a los investigadores que Holland Woods, de 57 años, las había agredido sexualmente durante los últimos años y, de acuerdo con los informes, una víctima tenía apenas 8 años cuando comenzó el abuso.



Los detectives de Peoria señalaron que todas las víctimas son mujeres y que el abuso se remonta a años atrás y ocurrió en todo el Valle de Maricopa.



Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades indicaron que los cargos contra Woods, también conocido como "Mutt", son preliminares y pueden modificarse.

Foto: AFP

El Departamento de Policía señaló que cuatro víctimas diferentes se presentaron con "valentía" y denunciaron que habían sido abusadas sexualmente por Woods en los últimos años.



Algunas de las víctimas dijeron que el abuso comenzó cuando tenían tan solo 8 años y continuó durante varios años, también agregaron que el abuso incluía relaciones sexuales.



Woods fue arrestado el viernes y las autoridades dieron a conocer este sábado que enfrenta 28 cargos de delitos sexuales, que incluyen abuso de menores, conducta sexual con menores, agresión sexual, secuestro y tráfico sexual.



Los investigadores no dijeron cómo Woods conocía a sus presuntas víctimas y si se conocieron por primera vez a través de su trabajo como entrenador de AAU (The Association of American Universities) y entrenador personal de baloncesto.



La Policía informó que Woods es uno de los propietarios de "Underground Basketball", un programa de entrenamiento de baloncesto juvenil sin fines de lucro, donde entrenaba a cientos de niños en la región.



Efe