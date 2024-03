Arrestan a indocumentado colombiano en EE. UU. por ser un riesgo 'terrorista'

Días antes de la visita del expresidente y candidato Donald Trump, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestaron a un inmigrante indocumentado de nacionalidad colombiana en Eagle Pass, Texas, por una "coincidencia positiva" con la lista de vigilancia terrorista.

La situación en la frontera, en donde los recursos que se esperaba que lleguen en febrero finalmente fueron suspendidos por el Senado, es cada vez más crítica para el gobierno estadounidense que, en lugar de aumentar el patrullaje ante la afluencia de inmigrantes, debió reducir los costos.

Miles de inmigrantes ilegales intentan aprovechar esta situación diariamente. En ese contexto, Carlos Obed Yepez-Bedoya, de 40 años, tuvo problemas. Mientras intentaba ingresar por la frontera con Texas, el ciudadano colombiano fue arrestado en primera instancia por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

La Patrulla Fronteriza arrestó entre octubre de 2023 y enero de este año a cincuenta y nueve personas incluidas en la lista. Foto: Facebook US Border Patrol

Posteriormente, fue reportado a los agentes de la Patrulla Fronteriza, que lo marcaron como "miembro de un grupo", lo que significa que está asociado con una organización terrorista, aunque no especificaron a cuál pertenece. Asimismo, según señaló The New York Post, el arresto fue parte de la Operación Lone Star, mediante la que Texas envía a la guardia nacional y policías locales a la frontera para aumentar la seguridad.

El comunicado que difundió la Patrulla Fronteriza indica que Yepez-Bedoya va a ser procesado por intento de entrar ilegalmente al país, al mismo tiempo en que se están llevando a cabo los trámites para su deportación hacia Colombia.

Panorama de los arrestos de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos

A medida que aumenta el número de personas que intentan cruzar la frontera de manera ilegal, también sufre un crecimiento exponencial la cantidad de nombres en la lista de vigilancia de terrorismo.

De acuerdo a las cifras compartidas por el medio anteriormente mencionado, la Patrulla Fronteriza llevó a cabo cincuenta y nueve arrestos de personas incluidas en la lista de vigilancia de terrorismo entre los meses de octubre del 2023 y enero de este año. Las cifras incluyen tanto la frontera sur como la zona norte.