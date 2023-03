Este lunes arrancó en Washington el décimo diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos, una cita en la que ambos países discuten asuntos claves en materia de agenda, entre los que se encuentran temas como los derechos humanos, la seguridad, la política de drogas y la migración.

La agenda comenzó con una reunión en la que estaban citados el asesor adjunto principal de Seguridad Nacional, Jonathan Finer, y la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman.



Por parte de Colombia, la delegación la encabezan Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores; Luis Gilberto Murillo, embajador en EE. UU.; Néstor Osuna, ministro de Justicia; Felipe Quintero, viceministro Comercio; Danilo Rueda, Alto Comisionado de Paz; Rafael Lara, viceministro de Defensa; y Laura Sarabia, jefe de Gabinete de la Casa de Nariño.



La instalación oficial del Diálogo tuvo lugar a las 10 a. m., hora Washington (9 a. m. hora Bogotá).



Durante la instalación, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que el diálogo es un testimonio de "la relación más fuerte" que ha tenido EE. UU. con Colombia y que se ha ampliado a través de los gobiernos de ambos países.



Instalación de los diálogos de Alto Nivel. Foto: Sergio Gómez Maseri

"El diálogo, al igual que una amistad de dos siglos, se basa en nuestras bases comunes. En otras palabras, dos democracias vibrantes comprometidas a garantizar que todos nuestros pueblos puedan alcanzar su pleno potencial", afirmó.



Blinken aseguró que a las naciones les va mejor cuando los desafíos se enfrentan de manera conjunta. Por eso, enfatizó en que durante estas jornadas se discutirán "medidas concretas destinadas a reforzar la colaboración y obtener resultados tangibles para nuestros pueblos".



Mencionó que se trabajará en ayudar a Colombia en el cumplimiento de sus ambiciones climáticas, se discutirán asuntos de seguridad y se ahondará en el problema de la corrupción y la impunidad, al igual que en el asunto de las drogas ilícitas.



"Contrarrestar grupos ilícitos y la reducción de las drogas ilícitas también forma parte de nuestro trabajo con el diálogo. Estamos adoptando un enfoque holístico a este desafío permanente. Debatiremos la forma de seguir reduciendo la oferta", enfatizó.



Blinken también habló del rol de Colombia en las discusiones sobre migración, en un momento en el que la región vive una ola migratoria sin precedentes. "Colombia está demostrando cómo la migración, cuando se gestiona de forma segura, humana y como región, puede aumentar la estabilidad y ser una oportunidad y no una carga para las comunidades", dijo.



Y concluyó: "Hay un diálogo entre Colombia y los Estados Unidos a todos los niveles de nuestras sociedades. Estoy convencido que estos diálogos son una manera muy importante de beneficiar a nuestros pueblos y a la región que compartimos".



Por su parte, el canciller Leyva afirmó que Colombia y Estados Unidos son aliados desde hace un largo tiempo. "Para demostrarlo, estamos en el décimo diálogo de Alto Nivel (...). Somos aliados sobre la base de que reconocemos nuestro nuevo papel en el mundo".



Además, aseguró que la relación entre ambos países puede modificarse por cuenta de que el país tiene un nuevo dirigente. No obstante, fue enfático en que no habrá sorpresas en la relación con el aliado de siempre de Colombia: los Estados Unidos.Leyva también mencionó la migración, el narcotráfico y el cambio climático como temas que se abordarán durante estas fechas.

En la agenda de este lunes está programado un encuentro bilateral entre el canciller Leyva y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Luego, a partir de las 11 a. m., hora Washington (10 a. m. Bogotá), iniciarán las discusiones en las meses temáticas.

Cabe recordar que los diálogos estarán divididos en siete mesas temáticas que sesionarán por espacio de dos días (lunes y martes): oportunidades económicas, sociales y salud; diplomacia pública; medio ambiente y cambio climático; energía, minería e infraestructura; democracia, buen gobierno y derechos humanos; seguridad, política de drogas y desarrollo rural; y migración.



Este lunes se reunirán la mesa 1 (oportunidades Económicas y Sociales), la mesa 5 (democracia, buen Gobierno y derechos humanos).

