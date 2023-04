Desde 2021, el actor de Call Me by Your Name ha estado en el ojo del huracán debido a las declaraciones de su expareja sentimental, Efrosina 'Effie' Angelova, quien aseguró que Hammer habría abusado de ella en el año 2017.



Según las declaraciones, 'Effie' afirmó que el actor la había sometido a abuso psicológico y físico durante la relación. Tras esto, varias mujeres se unieron a la voz de la joven y aseguraron que era un hombre violento.



Hammer, por su lado, en ese tiempo negó a través de su abogado las acusaciones y aseguró que todo era por su "estilo de vida".

"Llevaba un estilo de vida muy intenso y extremo, y recogía a estas mujeres, las metía en él y luego, en cuanto terminaba, las dejaba y pasaba a la siguiente mujer, dejando a esa mujer sintiéndose abandonada o utilizada", comentó al medio estadounidense AirMail, a principios del año 2023.

No obstante, la Fiscalía de Los Ángeles decidió toma cartas en el asunto y revisar las denuncias de agresión sexual presentadas contra el actor.

De acuerdo con el medio CNN, todo habría comenzado debido a que la Policía de Los Ángeles habría presentado un caso relacionado con Armie Hammer.



"Puedo confirmar que la Policía de Los Ángeles ha presentado un caso relacionado con Armie Hammer a la LADA. El asunto está actualmente bajo revisión", declaró Tiffiny Blacknell, directora de comunicaciones, al medio citado previamente.

Hasta el momento, el actor no ha dado ninguna respuesta frente a las nueva información brindada por la portavoz del departamento. Así mismo, tampoco se revelaron detalles sobre la denuncia ni identificó quién había hecho las acusaciones.

