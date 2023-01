Los Archivos Nacionales de Estados Unidos pidieron este jueves a los expresidentes y exvicepresidentes del país que revisen sus registros personales por si pudieran contener documentos confidenciales.



La petición se produce después de que se encontraran archivos clasificados en la residencia personal del presidente estadounidense, Joe Biden, en la del exvicepresidente Mike Pence y en la residencia en Mar-a-Lago (Florida) del exmandatario republicano Donald Trump.



En una carta obtenida por la cadena CNN, la oficina, que se encarga de custodiar todos los registros presidenciales, pide a los representantes de los presidentes y vicepresidentes de las últimas seis Administraciones -desde la de Ronald Reagan (1981-1989)- que revisen que entre sus pertenencias no se incluyen documentos oficiales.



"La responsabilidad de acatar la Ley de Registros Presidenciales -la normativa que obliga a entregar a los Archivos Nacionales todos los documentos de una administración- no disminuye cuando finaliza un Gobierno", explica la misiva.



Los Archivos Nacionales señalan que si bien los documentos clasificados acapararon la atención en los recientes casos, cualquier documento de estas administraciones debe ser entregado a la oficina.

Policía custodia alrededores de casa de Trump en allanamiento por posesión de documentos clasificados. Foto: Giorgio VIERA / AFP

El expresidente Jimmy Carter, que fue quien firmó la Ley de Registros Presidenciales, se encuentra exento de cumplir con ella ya que su aplicación no comenzó hasta que abandonó el cargo.



A pesar de esto, sus representantes aseguraron a CNN que entregaron todos los documentos presidenciales cuando finalizó su gobierno.



El exvicepresidente Mike Pence fue el último ex alto cargo en revelar que encontró documentos clasificados entre sus archivos personales, después de que una revelación similar por parte de Biden motivó a muchos a hacer un paralelismo con el caso de Trump, cuya negativa a entregar documentos clasificados obligó al FBI a organizar una redada en Mar-a-Lago.

EFE

