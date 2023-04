La filtración de documentos clasificados del Pentágono dejó en evidencia información clave con la que expertos están analizando qué puede venir para la guerra en Ucrania.



Si bien aún se discute sobre la veracidad de la información y algunos creen que los datos pueden estar alterados, analistas creen que hay ciertos datos que ponen en duda qué tan efectiva puede ser la contraofensiva ucraniana contra el Ejército ruso.

Los archivos secretos revelan que la inteligencia estadounidense tiene serias preocupaciones sobre la viabilidad de la contraofensiva pese a la enorme ayuda que los aliados occidentales le están dando a Kiev.



Según informes de prensa y documentos recopilados por varios medios de comunicación, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la agencia AFP, el ejército ucraniano tendría problemas con el entrenamiento y los suministros.



Si bien se espera que Ucrania lance una contraofensiva en las próximas semanas, los documentos indican que las fuertes defensas rusas y "las persistentes deficiencias ucranianas en el entrenamiento y el suministro de municiones probablemente dificultarán el progreso y exacerbarán las bajas durante la ofensiva", según publicó el The Washington Post.

Defensas maltrechas y limitadas

Facebook Twitter Linkedin

Vista aérea del Pentágono. Foto: AFP

Un archivo revisado por la AFP, marcado como "secreto", detalla el terrible estado de las defensas aéreas ucranianas, que han sido fundamentales para protegerse contra los ataques rusos y evitar que las fuerzas de Moscú obtengan el control de los cielos.

Los aliados internacionales de Ucrania han trabajado para reforzar las defensas aéreas del país del este europeo, proporcionando una combinación de tecnología avanzada y antigua para crear defensas de múltiples capas que protegen contra ataques a diferentes altitudes.



Pero el documento de febrero de 2023, cuya autenticidad no se pudo confirmar de inmediato, decía que el 89 % de las defensas aéreas ucranianas de mediano y alto alcance estaban compuestas por sistemas SA-10 y SA-11 que databan de la era soviética y que pronto podrían dejar de funcionar por falta de municiones.



En base al uso de municiones hasta ese momento, el documento proyectó que los SA-11 de Ucrania quedarían sin misiles disponibles hacia fines de marzo y sus SA-10 a principios de mayo.

Facebook Twitter Linkedin

Militares ucranianos en un tanque BMP-2 conducen hacia la ciudad de Bajmut. Foto: AFP

¿Doble juego de Egipto?

Otro documento filtrado indicaba que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ordenó la producción de 40.000 cohetes para enviarlos a Rusia y les dijo a los funcionarios que lo mantuvieran en secreto para "evitar problemas con Occidente", sostuvo el Post en un artículo por separado. Pero Washington ha rechazado ese informe.



El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, salió al cruce de las versiones.



"No tenemos indicios de que Egipto esté proporcionando capacidades de armamento letal a Rusia", dijo a periodistas.



"Egipto es un importante socio en materia de seguridad y lo sigue siendo", subrayó.



Otro alto funcionario había dicho horas antes que en el caso de Egipto "estamos comprometidos regularmente con su liderazgo en una serie de temas regionales y globales".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con AFP