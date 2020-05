Con video probarían asesinato deliberado de joven afro, en EE. UU.

El pasado 23 de febrero, Ahmaud Arbery, un ciudadano afroestadounidense que iba trotando en una zona residencial de Brunswick (Georgia, EE. UU.), fue atacado por dos hombres armados: uno tenía una pistola y el otro cargaba con una escopeta. Se trataba de George McMichael, un expolicía, y su hijo, Travis McMichael.

En un comienzo el caso no tuvo gran relevancia en la opinión pública y las autoridades no lograron capturar a los responsables.



Sin embargo, el pasado miércoles 7 de mayo, la cadena de radio local 'Wgig', de la ciudad de Brunswick, publicó un video de 36 segundos en el que se observa cómo los McMichael asesinan a Ahmaud Arbery de forma deliberada.

Debido a la crudeza de las imágenes, el medio, que señaló que las había obtenido de una fuente anónima, las despublicó. Pero miembros de la policía de la ciudad señalaron que su descubrimiento era una "pieza muy importante" en la investigación.



En la noche del jueves 7, se conoció que los McMichael habían sido capturados y enfrentarían cargos de homicidio y asalto agravado. Según el Buró Estatal de Investigaciones de Georgia, fue Travis McMichael, el hijo, de 34 años, del ex policía, quien disparó y asesinó a Arbery.



Esa institución también aseguró que todas las investigaciones están "aún en curso" y que se está recibiendo cualquier información adicional que pueda ser aportada al caso.

Críticas a las autoridades

El homicidio de Ahmaud Arbery despertó el enojo de cientos de personas que señalaron que de no haber aparecido un video, los asesinos del joven afrodescendiente seguirían libres. Y es que, según reportó el diario 'The New York Times', cuando el crimen sucedió, la policía de Brunswick encontró a Gregory y Travis McMichael en el lugar de los hechos, pero no los capturó.



Gregory McMichael incluso tenía sangre de Arbery en sus manos, no obstante, sus excolegas se limitaron a tomar su versión y la de su hijo para después dejarlos libres.



Según los McMichael, habían atacado a Arbery porque pensaron que había cometido un robo. Lo persiguieron en su camioneta, el joven afrodescendiente trató de enfrentarlos y acabaron disparándole.



Un policía llamó a la mamá de Arbery, Wanda Cooper, y le dijo que su hijo había estado involucrado en un atraco y que había sido asesinado por la persona a la que estaba robando. Más adelante, la investigación mostraría que el joven sólo estaba haciendo deporte y se encontraba desarmado.



En el camino se descubrieron más fallas en la justicia: la oficina del procurador general de Georgia, Chris Carr, encontró que el fiscal al que se le había asignado el caso, George E. Barnhill, tenía un hijo que había trabajado con uno de los sospechosos en la oficina de la fiscalía local. Además, en el condado de Glynn, donde ocurrieron los hechos, se han presentado numerosas denuncias por corrupción policial.



La falta de seguridad jurídica y la gran cantidad de irregularidades en el proceso de Ahmaud Arbery generaron una ola de rechazo y manifestaciones en la sociedad civil.



En los últimos días circuló un 'hashtag' en las redes sociales denominado #JusticeForAhmaud, en apoyo a su familia. Cientos de personas también han protestado en la ciudad de Brunswick para pedir la renuncia del fiscal Barnhill.



Asimismo, figuras públicas, políticos, deportistas y artistas han manifestado su rechazo a este hecho. Por ejemplo, el jugador de baloncesto LeBron James hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que señala el racismo detrás del asesinato de Ahmaud Arbery.



“Literalmente, estamos siendo cazados, todos los días, todo el tiempo, cuando ponemos un pie fuera del resguardo de nuestras casas. ¡Ni siquiera podemos ir a trotar, hombre!”, señaló James, refiriéndose a la situación de la comunidad afrodescendiente en EE. UU. Además, compartió sus condolencias con la familia de Arbery, enviando bendiciones y oraciones.

De igual forma, el caso de Arbery ha tenido un gran impacto en el debate político estadounidense. El presidente Donald Trump habló de lo sucedido en un programa de la cadena 'Fox'. Señaló que el video del asesinato era muy "inquietante" y dijo que al joven "parecía un gran chico".



Por su parte, el exvicepresidente y ahora candidato a la presidencia de EE. UU., Joe Biden, se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter. "A Ahmaud Arbery le dispararon a sangre fría. Su familia merece justicia y la merece de inmediato", escribió.

