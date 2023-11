Apuñalan en prisión al policía que mató a George Floyd: ¿cuál es su estado?

Hace algunos días, se informó sobre un ataque en prisión a Derek Chauvin, ex policía de Minneapolis condenado por el asesinato de George Floyd, uno de los casos de violencia policial que movilizó a Estados Unidos. De acuerdo a la información que brindaron autoridades del Instituto Correccional Federal en Tucson, Arizona, el ex oficial fue apuñalado. Su familia reclama que no se le brinda información precisa sobre el estado de salud del agredido, aunque desde el instituto manifestaron que se encuentra estable.

El caso fue informado originalmente en horas de mediodía del viernes. Según un comunicado de la Oficina de Prisiones, que fue citado por CNN, un recluso, al cual no se identificó, fue atacado en la Institución Correccional Federal (FCI) de Tucson y debió ser trasladado a un hospital local para salvar su vida. Con el correr de las horas, se confirmó que el agredido fue Chauvin.

Cuál es el estado de Derek Chauvin, el policía condenado por matar a George Floyd

Mediante el abogado Gregory Erickson, la familia de Chauvin denuncia que las autoridades no brindan información sobre la salud del ex policía. Hasta el momento, lo único que saben es que su vida no correría peligro y lo conocen mediante información que se dio a conocer públicamente en medios de comunicación.

Sin mayores precisiones sobre el tema y ante lo que observan como una intencionalidad de no dar a conocer detalles, el letrado aseguró que esta actitud es prueba de otro problema, de acuerdo al testimonio que recogió AP. Según la visión de Erickson, la falta de respuestas indica que no se tomaron todos los cuidados necesarios para proteger la integridad física de Chauvin y que incluso las autoridades habrían permitido que el apuñalamiento se produzca.

Derek Chauvin, condenado por el asesinato de George Floyd, fue atacado en prisión Foto: AFP

De esta manera, lo que se conoce hasta el momento es que el ex policía fue severamente herido como resultado de la agresión, pero que no tendría riesgo de muerte. Chauvin comenzó en 2021 a cumplir su condena de veintiún años de prisión por el asesinato de George Floyd.