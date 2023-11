'Perdóname, hija': niña colombiana se ahogó cuando su abuela buscaba entrar a EE. UU.

Una nueva tragedia en el Río Bravo enluta un hogar colombiano. En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Antonella Sánchez, una menor de cuatro años que nació en el municipio de Acacías (Meta) y murió ahogada cuando su abuela trataba de llevarla a Estados Unidos, con algunos miembros de su familia, en búsqueda de un mejor futuro.



Según adelantó 'Noticias RCN', la menor atravesó el Tapón del Darién y recorrió varios países de Centroamérica para llegar al Río Bravo, en la frontera de México y Estados Unidos, junto a su abuela y su esposo, su tía y otra menor, de 12 años.



Su madre, Alondra Ruiz, contó que no pudo viajar con la menor debido a que estaba embarazada. Además, relató que todo indica que la abuela y su esposo también fueron llevados por la corriente, pero todavía no hay confirmación de su desenlace.



Tragedia de menor colombiana en el Río Bravo

Cientos de migrantes. Foto: EFE

Antonella, integrante de una familia colombo venezolana que llegó hace cinco años al municipio de Acacías, Meta, salió hace más de quince días junto a varios de sus familiares que pretendían buscar un mejor futuro.



"Ella me dijo: 'Mami, cuando yo esté en los Estados Unidos, tú te vas a ir con mis hermanitas?' Yo le dije: 'Síi, claro, pronto vamos a estar juntos'", contó Alondra Ruiz, entre lágrimas, en charla con 'RCN'.



Lamentablemente, el encuentro no se pudo concretar. Sobre los otros integrantes del grupo, tan solo hay claridad sobre la otra menor, que permanece en un centro de refugio.



"Me llamó un muchacho que andaba con ella y me contó todo lo que había pasado, que mi hija se había ahogado, que a mi mamá el río se la había llevado. Y mi hermana se salvó porque ella se salió solita... ella nadando", relató Alondra Ruiz.



En estos momentos, Ruiz y su familia hacen una recolecta de fondos para reunir el dinero necesario para repatriar el cuerpo de la pequeña.



Entretanto, los mensajes de desazón se hacen patentes en sus redes sociales.

"Hija de mi vida. No creo que esto me esté pasando a mí. Por qué tú, mi niña, tan chiquita, tan indefensa, perdóname hija, perdóname por no haber estado a tu lado para ayudarte a salvarte la vida mil veces. No te imaginas cómo me dejas mi Antho. Anthooo, no sabes cómo me duele el alma. Despiértenme de esta pesadilla", apuntó Alondra Ruiz un mensaje.

"Maldito sueño americano", lanzó en otro.

Deportan en Panamá a 30 colombianos que buscaban llegar a Estados Unidos

La travesía a través del Darién es una odisea desgarradora para los migrantes que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Las autoridades de Panamá dijeron que este martes aplicaron a un grupo de 30 colombianos la medida de deportación y expulsión, las más severas contempladas en la ley migratoria panameña, siendo enviados a Colombia en un vuelo chárter.



A 27 de estas personas, la mayoría detectadas como parte del flujo migratorio irregular que procede de Colombia y tiene como destino Estados Unidos, se les aplicó la medida de deportación que contempla que en un periodo de 10 años no podrán volver a entrar a Panamá. A otros tres que habían cumplido condena en Panamá por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad relacionada con droga y homicidio, se les aplicó la disposición de expulsión que implica que no podrán ingresar más a territorio panameño.



"Todas fueron sometidas al debido proceso con apego a las leyes nacionales y que ninguna mantenía perfil humanitario, aún cuando en su mayoría fueron detectadas en el flujo migratorio irregular que procede del vecino país", señaló un comunicado del Servicio Nacional de Migración (SNM).



En lo que va de 2023, han cruzado la peligrosa selva del Darién, fronteriza con Colombia, más de 465.000 personas, un 87 % más que en todo 2022, en su ruta hacia Estados Unidos, según cifras oficiales.

*Con EFE

