En los últimos siete días se ha registrado un récord de contagios de covid-19 en el mundo. El promedio es de más de 935.000 contagios detectados por día del 22 al 28 de diciembre, según un recuento efectuado a partir de balances oficiales de cada país.

Estados Unidos lidera la lista. El país norteamericano enfrenta a una quinta ola de covid-19 debido a la variante ómicron. Este martes, 28 de diciembre, registró un promedio récord de 265.427 nuevos casos diarios desde el comienzo de la pandemia, según la universidad Johns Hopkins.



La media de casos nuevos por día en los últimos siete días en el país más enlutado del mundo superó el récord de 251.989 alcanzado durante la tercera ola, en enero de 2021.



Actualmente, ómicron es la variante dominante en Estados Unidos, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC). Representó en torno al 59% de los nuevos casos en la semana que terminó el 25 de diciembre.

Opiniones desde la Casa Blanca

Este virus nos ha engañado antes. Recuerde, pensamos que con las vacunas todo iba a estar bien y llegó Delta, que le echó una llave inglesa a todo FACEBOOK

TWITTER

En las últimas horas, Anthony Fauci, asesor médico jefe de la Casa Blanca, aseguró que el pico de la variante ómicron en Estados Unidos podría llegar a finales de enero.



Un informe reciente de la Universidad de Texas estimó que los casos de esta variante podrían alcanzar su punto máximo entre el 18 de enero y el 3 de febrero, mientras que los casos diarios de covid-19 podrían tocar fondo en marzo.



"Ciertamente alcanzó su punto máximo bastante rápido en Sudáfrica", dijo Fauci a "Closing Bell" de ''CNBC'.



Considerando el tamaño de los Estados Unidos y los niveles de vacunación del país, el pico "probablemente será de más de un par de semanas, probablemente a fines de enero, creo", aseguró el experto.



(Siga leyendo: EE. UU. registra récord de contagios diarios por covid-19).



Desde la Casa Blanca también se ha dicho que la variante ómicron podría acelerar el fin de la pandemia. Sin embargo, Fauci dice que aunque es una probabilidad, no hay garantías de que suceda.



"Este virus nos ha engañado antes. Recuerde, pensamos que con las vacunas todo iba a estar bien y llegó Delta, que le echó una llave inglesa a todo", puntualizó el asesor médico.



El epidemiólogo principal del Gobierno estadounidense también espera que la pandemia pase en los próximos meses por una "transición" que lleve a seguir conviviendo con el coronavirus pero teniéndolo bajo "control" y sin que suponga una "perturbación" social y económica como la que aún provoca.

Facebook Twitter Linkedin

Ómicron es la variante dominante en Estados Unidos, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC). Foto: Etienne Laurent

Durante la rueda de prensa del equipo de respuesta contra la pandemia de la Casa Blanca, Fauci expresó su confianza en este escenario y recalcó que "todos los datos" apuntan que la variante ómicron es "menos severa" que la delta.



Pero advirtió de que no hay que ser "complacientes", mantener todas las precauciones e insistió en que los no vacunados -casi un 40 % de la población del país- siguen teniendo alto riesgo de enfermedad grave o muerte.



(Lea también: Récord de contagios de covid-19 en el mundo en los últimos siete días).



La variante ómicron está pegando con fuerza en Estados Unidos como lo muestran los datos expuestos por la directora de los Centros de Control de Enfermedades, Rochelle Walensky: una media de 240.400 nuevos casos la última semana, el 60 % más que la anterior, con un aumento de las hospitalizaciones del 14 % y del 7 % en el caso de las muertes.



Anthony Fauci insistió en que a pesar de que ómicron es altamente transmisible, los refuerzos de las vacunas devuelven a quienes se los ponen el nivel de protección necesario en caso de contagio, para que dicha protección sea óptima. Por eso volvió a pedir a todos los vacunados que se pongan dicho refuerzo, aunque no quiso especular sobre la necesidad de una cuarta inyección.



A preguntas de los periodistas sobre esta posibilidad, dijo que hay que ir "paso a paso" y aunque esa cuarta dosis pueda ser necesaria más adelante ahora hay que centrarse en ponerse la tercera o en vacunarse quien aún no lo haya hecho

Más noticias

El covid-19 aumentó el deseo de emigrar entre los latinoamericanos

Covid-19 desata alarma en el fútbol europeo

OMS advierte de riesgo muy elevado por ómicron en actual repunte mundial

'La variante ómicron seguramente ya está en Antioquia': Gobernador

Tendencias EL TIEMPO*

Con información de EFE y AFP