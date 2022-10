Los ojos de Estados Unidos están puestos en las elecciones de término medio del próximo 8 de noviembre, en las que están en juego varias gobernaciones y escaños en el Senado, además de la totalidad de la Cámara de Representantes. En medio de este momento clave para el país está Annette Taddeo, una santandereana protagonista de las contiendas más disputadas a nivel nacional.



Nacida en Barrancabermeja y criada en Bucaramanga, de padre estadounidense y madre colombiana, Taddeo podría convertirse en noviembre en la primera persona nacida en Colombia en tener un asiento en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Aunque primero le debe ganar a la actual congresista cubanoamericana, la republicana María Elvira Salazar, por el distrito 27 de la Florida.

Taddeo, de 55 años, tuvo que huir muy joven de Bucaramanga a Alabama después de que su padre fue secuestrado por las Farc. Tras hacer sus estudios universitarios en administración se mudó a Miami, donde ya estaban viviendo sus padres. Ella quería ayudarles a reconstruir su casa después del huracán Andrew.



Dueña de una pequeña y muy exitosa empresa de traducciones, Taddeo ha presidido el Partido Demócrata en el condado Miami-Dade y desde hace cinco años es una reconocida senadora estatal en la Florida.



Su campaña cuenta con respaldos muy importantes como el del diario The Miami Herald, por ejemplo, pero quizá el más sonado haya sido el de Al Cárdenas, un respetado abogado cubano-americano, expresidente del Partido Republicano de la Florida, quien públicamente y por primera vez en cuatro décadas está apoyando a una demócrata para el congreso federal.

La candidata Annette Taddeo (vestida de azul) visita a un grupo de jóvenes estudiantes en Florida. Foto: Prensa Annette Taddeo

¿Cómo podría ser socialista, de izquierda o petrista si mi padre fue secuestrado por la guerrilla de las Farc en Colombia y por eso tuve que huir a Estados Unidos? FACEBOOK

“Yo soy un republicano al estilo de Ronald Reagan, no me gustan las personas que dividen, no importa si son de mi partido y Annette siempre está tratando de conciliar, trabajó muy bien con los republicanos en el senado estatal, porque ella siempre ha puesto la patria por delante de su partido y por eso estoy muy orgulloso de darle mi apoyo” le dijo a EL TIEMPO y agregó: “Tengo la esperanza que Annette represente nuestro distrito con el orgullo que lo hizo Ileana Ros-Lethinen”, refiriéndose a la congresista republicana cubanoamericana que ya se retiró de la política.



Para Eduardo Gamarra, analista político y profesor de la Universidad Internacional de la Florida, a pesar de que Taddeo sea demócrata, no ha tenido problema en ir en contra de la Casa Blanca en ocasiones, como cuando criticó la exclusión de las Farc de la lista de organizaciones terroristas, por parte del gobierno de Joe Biden.



“Annete conoce muy bien al electorado colombiano de la Florida, conoce sus dolores, sabe que esta diáspora ha sido afectada por la violencia y el narcotráfico y en ese sentido consistentemente ha sabido diferenciarse de las políticas de este gobierno. Su mensaje siempre ha sido anticomunista y en temas colombianos siempre ha sido conservadora”, declaró a EL TIEMPO



Para Gamarra, Taddeo se ha preocupado también, por tratar de conocer qué es lo que le conviene al colombiano de a pie de su distrito. “Creo que hoy por hoy, es la única demócrata que tiene posibilidades de ganar aquí”.



Este diario habló con Taddeo sobre su campaña y la importancia de la comunidad colombiana en su distrito.



María Elvira Salazar, su oponente, está basando los ataques de campaña en su supuesto socialismo. ¿Usted se considera socialista y petrista?

​Qué bueno que tengo oportunidad de aclarar esto: ¿cómo podría ser socialista, de izquierda o petrista si mi padre fue secuestrado por la guerrilla de las Farc en Colombia y por eso tuve que huir a Estados Unidos? Eso es un insulto muy bajo para atacarme. Soy una persona moderada que ha entendido que para avanzar es más importante concertar que confrontar. Esa retórica de que ser demócrata significa ser socialista le ha hecho mucho daño a EE. UU.

Vista del Congreso de Estados Unidos. Foto: Chip Somodevilla. AFP - Archivo EL TIEMPO

¿Ha tenido la oportunidad de debatir con su oponente?

Hemos recibido muchas invitaciones de canales anglos e hispanos, y hasta el momento María Elvira Salazar no ha querido tener ni un solo debate público conmigo, y eso a pesar de haber trabajado muchos años como periodista en televisión. Es claro que teme defender su récord fallido y que sus asesores le deben haber sugerido que no se exponga públicamente porque saldría perdiendo votos. No creo que los electores de mi distrito quieran votar por alguien que solo ataca, que no muestra lo que ha hecho como congresista, que no aporta soluciones de cara al futuro y es tan simplista que cuando le preguntan las tres prioridades para solucionar en nuestro distrito dice: “Inmigración, inmigración e inmigración”.



Entonces, para usted, ¿cuáles serían esas tres prioridades?

La economía, los derechos de la mujer y el control de armas.



Empecemos por la economía...

Yo estoy comprometida a controlar el aumento actual de la inflación. Invertir en reforzar las líneas de suministro y reducir nuestra dependencia de China es fundamental para aumentar el suministro de bienes, lo que a su vez reducirá el costo de los bienes para los consumidores estadounidenses. En el Senado de Florida fui defensora de las familias trabajadoras y de propietarios de pequeñas empresas, y haré lo mismo en el Congreso enfrentando la codicia corporativa, que ha empeorado nuestra crisis económica actual. De igual manera, creo que es necesario impulsar soluciones que eviten que las grandes compañías de gas aumenten los precios.



Y en cuanto a los derechos de la mujer, ¿está a favor del aborto?

Quiero ser enfática en este punto: yo no defiendo el aborto. Lo que defendiendo es el derecho de la mujer de tener la libertad de elección hasta la viabilidad. Creo que es una decisión que debe ser discutida con su familia, su médico y de acuerdo con su fe y en la cual no debe tener cabida el Gobierno. Paralelamente, tenemos que afianzar programas que eduquen a nuestros jóvenes sobre los embarazos tempranos y trabajar en otros programas de prevención y de castigos más drásticos para los violadores.



Sobre el control de armas, ¿por dónde va la solución?

Este es un tema muy importante para mí. Mi hija adolescente va a una escuela pública y me parece increíble que mi familia y yo hayamos abandonado Colombia por el terrorismo y aquí estemos viviendo con el temor de un tiroteo en nuestras escuelas, matando a tantos de nuestros hijos y maestros. Las armas de guerra están muy al alcance de nuestros jóvenes, de forma legal, y esto tiene que cambiar a través de una legislación bipartidista que deje de lado los intereses especiales y ponga la seguridad de nuestros niños y maestros por encima.

VIsta de Florida. En este estado de Estados Unidos hay un gran número de colombianos habilitados para votar en las elecciones de medio término. Foto: iStock

Otro tema sensible es el del levantamiento del mar...

Definitivamente, el distrito 27 es el más afectado con el levantamiento del nivel del mar y ese fue uno de los temas en que más trabajé como senadora estatal para desarrollar la infraestructura necesaria con el objetivo de resistir el impacto del cambio climático en nuestra área. Como congresista federal, quisiera contribuir a la transición de combustibles fósiles, reducir el efecto invernadero y oponerme a las perforaciones en altamar, frente a las costas de la Florida.



¿Cómo ve la situación en Colombia?

Estoy muy preocupada con la disparada que se ha dado el dólar en Colombia Yo lo dije antes, durante y después de la campaña presidencial, de lejos Petro no era la mejor opción. Cada vez que manda un tweet o hace declaraciones, la situación del país se afecta. Además, me preocupa que no condene públicamente la violación de los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pienso que, de ganar este escaño en la Cámara, tendremos la oportunidad de tener una voz a nivel federal como colombianos residentes en la Florida, que nos preocupa lo que sucede aquí, por supuesto, pero también lo que sucede allá.



En su distrito hay un gran número de colombianos elegibles para votar, ¿cómo motivarlos para que salgan a votar?

El distrito 27 es quizás el más grande de todo el país en cuanto a colombianos votantes. Incluye la ciudad de Miami, Key Biscayne, Coral Gables, Coconut Grove, Pinecrest, Palmetto Bay, Cutler Bay y además del área de Kendall, donde viven muchos Colombo americanos. Nuestra comunidad es muy importante en la Florida y desde que me postulé para senadora estatal he sentido su cariño y apoyo. Es muy importante que sepan que me siento inmensamente orgullosa de ser colombiana y que sería un gran honor representarlos en Washington DC.



La contienda con María Elvira Salazar está muy pareja, ¿cree usted que el voto de la comunidad colombiana podría hacer la diferencia?

​

Estoy segura de eso, el apoyo es muy importante, pero es necesario materializarlo a través del voto. Ya empezó el voto anticipado y ojalá los colombianos me acompañen en esta etapa de mi vida y que detrás de mí vengan muchos compatriotas más que ayuden a visibilizar y a madurar políticamente a nuestra comunidad colombiana en Estados Unidos. ¿Sabe qué ha sido gratificante? Ver tantos colombianos que, aun apoyando a políticos republicanos como Marco Rubio y Ron DeSantis, se me han acercado para decirme que tengo su confianza y su voto, porque al final del día todos somos colombianos, viviendo en un maravilloso país como lo es Estados Unidos.



Ana María Jaramillo

Especial para EL TIEMPO

Miami