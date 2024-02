Anillo de Fuego en Estados Unidos: ¿cuándo y desde dónde ver el eclipse solar de 2024?

Un gran eclipse solar atravesará gran parte de América del Norte. El fenómeno comenzará a ser visible en México, posteriormente podrá disfrutarse en varias ciudades de Estados Unidos hasta terminar en Canadá. De acuerdo con estimaciones de los expertos, el próximo 8 de abril alrededor de 31'600.000 de personas podrán seguir la trayectoria de este fenómeno astronómico que ha despertado el interés en todo el mundo.

Si las condiciones climatológicas lo permiten, en EE. UU. los espectadores podrán ver cómo el cielo se oscurece durante el día en quince estados, cuando la luna cubra prácticamente por completo al sol, proyectando su sombra sobre el planeta y creando un efecto que se conoce como anillo de fuego.

Cabe mencionar que en otras zonas, aunque no podrán disfrutarse de la oscuridad total, los espectadores podrán ver un eclipse solar parcial, en el que la luna se colocará solo parcialmente sobre el sol. Esta fase será visible en los cuarenta y ocho estados de EE. UU. Aunque si el clima no lo permite o no se quiere ver directamente, se puede seguir la transmisión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés).

El eclipse de 2024 llama la atención porque tendrá una trayectoria ligeramente más amplia sobre áreas pobladas de Estados Unidos en comparación con otros fenómenos de este tipo que han sucedido en el pasado. De acuerdo con información de la NASA, después de cruzar México, podrá ser visto en ciudades de Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. Y si el cielo se encuentra lo suficientemente despejado, algunas partes de Michigan y Tennessee también podrán presenciar la totalidad de este espectáculo en el cielo.

Es importante mantenerse al tanto de los avisos de los especialistas, pues la hora en la que se presentará el eclipse variará según la ubicación. Asimismo, mientras en algunos lugares la oscuridad permanecerá durante hasta cuatro minutos, en otros serán solo 28 segundos, por lo que vale la pena conocer las condiciones exactas según el área en la que se planea verlo.

Esta es la trayectoria que seguirá el eclipse. Foto: NASA

Precauciones para observar el eclipse total de sol en Estados Unidos

El eclipse total de sol que atravesará América del Norte es un fenómeno imperdible que millones de personas quieren disfrutar. No obstante, es importante recordar que se tienen que seguir una serie de medidas de seguridad para cuidar la salud ocular.

La NASA hace énfasis en que para ver el eclipse se tiene que priorizar una observación segura ya que con unas gafas comunes, incluso con las lentes muy oscuras, o hasta en los reflejos en el agua, no es seguro mirar este fenómeno astronómico que puede generar lesiones permanentes.

Nunca se debe mirar directamente al sol, incluso cuando este se encuentre totalmente cubierto. Es necesario utilizar filtros solares especiales que cumplan con los requisitos de la norma internacional ISO 12312-2. Otra opción es adquirir un vidrio de soldador con un grado de opacidad certificado de al menos el número 14.