Angelique Boyer: ¿A cuánto asciende la fortuna de la actriz mexicana?

Angelique Boyer, la actriz nacida en Francia, pero radicada en México desde 1990 , tiene una amplia trayectoria en la televisión. Y como es conocido, los sueldos en la industria del entretenimiento suelen ser elevados, lo que le ha permitido a la famosa acumular un patrimonio valorado en millas de dólares .

A pesar de que la protagonista de grandes telenovelas como Teresa mantiene un perfil bajo y no ostenta públicamente sus lujos, su fortuna es de US$6'000.000, de acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth , especializado en calcular los ingresos de las celebridades.

Debido a que en sus redes sociales no comparte mucho acerca de sus propiedades, su vasto patrimonio queda en evidencia con los múltiples viajes que hace al año. Tan solo algunos de los más recientes, según lo que se aprecia en su cuenta de Instagram, fueron a Ámsterdam e Italia.

¿Quién es Angelique Boyer?



Boyer, de 35 años, es una actriz y modelo que nació en julio de 1988 en Francia . Pero cuando tenía solo dos años, su familia se mudó a México, por lo que está naturalizada como mexicana. En cuanto a su presencia en el mundo del espectáculo, comenzó a los 5 años como modelo. A los 8 se ingresó en el Centro de Educación Artística infantil, de donde se graduó a los 11 años.

Sobre su trayectoria se puede mencionar que formó parte del grupo Rabanitos verdes, aunque su carrera musical no ha sido muy exitosa. Incluso, al lado de Estefanía Villarreal y Zoraida Gómez formaron una banda llamada Citricus o C3Q's, pero solo lograron un éxito llamado No me importa.

Sin embargo, no fue lo mismo que ocurrió en el ámbito actoral, ya que ahí logró sobresalir y se mantiene vigente actualmente. Su primera participación en una telenovela fue en el papel de Anette en Corazones al límite, entonces tenía 16 años. Su gran oportunidad llegó con Rebelde , proyecto en el que trabajó entre el 2004 y el 2006, y donde interpretó a Vico. También forma parte del elenco de Muchachitas como tú y Corazón salvaje.