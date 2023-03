Angela Pollina, de 42 años, fue condenada este sábado 11 de marzo de 2023, por homicidio en segundo grado de su hijastro Thomas Valva, un pequeño de ocho años.



Después de tres años de la muerte del menor, el juez declaró culpable de asesinato a Pollina por dejar que Michael Valva, su prometido, sometiera a su hijo a una hipotermia.



Tanto Pollina como Valva fueron detenidos el pasado 22 de enero de 2020, luego de que hicieran una llamada al 911, afirmando que Thomas se había caído mientras esperaba el bus escolar.



Escenario que resultó incongruente tras el análisis de medicina legal e investigaciones posteriores, según la comisionada de policía del condado de Suffolk, Geraldine Hart.

Thomas Valva quien tenía autismo, murió el 17 de enero de 2020, luego de que su padre lo dejara encerrado con su hermano en el garaje de su casa a -7° centígrados. Foto: Facebook: Angela Pollina

La versión dicha por Valva tenía inconsistencias con lo sucedido, ya que el día de la emergencia el niño llegó al Hospital Comunitario de Long Island con 76° grados de temperatura corporal, cuando lo normal es que esté a 95° grados, por lo que enseguida fue declarado muerto, afirmó Hart en una rueda de prensa.



De acuerdo con las indagaciones de la policía del condado, el niño que presentaba autismo, habría sido encerrado con su hermano en el garaje de la casa familiar durante la noche a una temperatura exterior de -7ºC, luego de que el padre Michael Valva lo rociara con una manguera de agua, como castigo por haber orinado la cama.

El padre, ex policía del estado de New York, fue condenado a 25 años a cadena perpetua en noviembre de 2022 por el asesinato directo de Thomas y el maltrato de su hermano mayor.



Por lo que solo faltaba la sentencia de Pollina, la cual fue declarada por el Juez como culpable de homicidio en segundo grado, dado qué no intercedió para evitar la muerte del niño.



"Ojalá me hubiera dado cuenta antes de lo malo que fue desterrar a Thomas y su hermano Anthony al garaje debido a sus problemas para mojar la cama", dijo Pollina durante su juicio.



Según el Times, la fiscalía cree que los demás niños que vivían con la expareja, también eran sujetos a maltrato intrafamiliar.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

