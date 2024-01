Andrea Legarreta y Annette Cuburu: ¿cuál es el problema entre ellas? Conoce el contexto

Las conductoras Andrea Legarreta y Annette Cuburu iniciaron el año con una guerra de declaraciones. Quienes fueran compañeras en el programa matutino mexicano Hoy, han dejado claro que no son amigas y que llevan muchos años enojadas. El conflicto entre las presentadoras habría empezado hace 16 años, cuando trabajaban juntas. En ese entonces, una habría inventado el rumor de un romance con Raúl Araiza, lo cual terminó por costarle el matrimonio a la otra. Estos son los detalles.

Hace 16 años, en 2008, Anette Cuburu se integró al elenco de Hoy, en ese entonces producido por Carmen Armendariz y conducido por Andrea Legarreta y ‘El negro’ Araiza, entre otros. Para ese entonces, la presentadora de Mexicali, Baja California, estaba casada con Alejandro Benítez, quien tenía un importante puesto de decisión en Televisa, la televisora a cargo del programa. Sin embargo, lo que parecería una gran oportunidad profesional, pronto se convirtió en la razón por la que terminó su matrimonio y por la que se detuvo su carrera.

¿Qué pasó entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu?



De acuerdo a Anette Cuburu, durante su paso por el programa Hoy, empezó el conflicto con Andrea Legarreta, ya que señala a la conductora como la responsable de que los medios de espectáculos difundieran que existía un romance entre ella y Raúl Araiza. “Alguien que esté hablando de mí, (desde) hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón”, dijo Cuburu recientemente en una entrevista con Ana María Alvarado.

Anette Cuburu, quien terminó divorciándose de su Alejandro Benítez en 2011, asegura que el fin de su matrimonio fue resultado del rumor iniciado por Andrea Legarreta y la productora de Hoy. “Hubo un tiempo en mi vida que la pasé muy mal, gracias a ella y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor, porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida, si eres mala persona, te va mal”, expresó la conductora.

“Imagínate nada más, ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe, hay que tener muy poco cerebro para meterte con la mamá de los hijos de tu jefe”, dijo Anette Cuburu, quien también ha señalado que, tras su divorcio, su carrera se congeló, ya que su exmarido hizo que la vetaran en todas las televisoras y producciones.

¿Por qué revivió el pleito entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu?



De acuerdo con Anette Cuburu, en 2021 Andrea Legarreta en entrevista con Mara Patricia Castañeda, en el programa En casa de Mara, dijo que ella no había inventado el rumor del romance entre Cuburu y Raúl Araiza, sin embargo, dio a entender que sí tenía una relación extramarital.

Los rumores de un amorío entre Anette Cuburu y Raúl Araiza dieron mucho de que hablar a las revistas de espectáculos hace 16 años. Foto: www.tvnotas.com.mx

“Digamos que ella tomó una decisión en su vida, que le trajo consecuencias y que, al final, a lo mejor alguien le dijo ‘Andrea fue a rajar’, ella prefirió cree eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó”, dijo Andrea Legarreta sobre Anette Cuburu en el episodio grabado para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda.

Ante lo dicho en esa ocasión, Anette Cuburu tomó la entrevista con Ana María Alvarado como una oportunidad para responderle, explicó luego en el programa Todo para la Mujer, de Maxime Woodside. “Mi hijo llegó y me dijo: ‘esta señora que trabaja para mi papá (Alejandro Benitez) está hablando mal de ti, mira lo que está diciendo de ti’. Eso fue en Navidad, es una entrevista de Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta fue a hablar de mí, yo creo que ella tiene cosas más interesantes que decir en vez de estar hablando de mí, y de decir que yo debo aceptar la decisión que yo tomé para que yo solita me destrozara la vida”, dijo en el programa de Radio Fórmula.

“Se reviven las cosas que pasaron hace muchísimos años porque la gente se la pasa dando entrevistas de esos temas, yo siempre voy a proteger a mis hijos por sobre todas las cosas y de quien sea, no le tengo miedo a nadie, absolutamente a nadie, se llame como se llame, tenga el puesto que tenga, me vale”, dijo Anette Cuburu.

Andrea Legarreta responde a Anette Cuburu



“Está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con 'El negro' (Raúl Araiza). No me corresponde, ni me interesa la vida de nadie y quien le haya dicho. Por favor que le aclare que le mintieron, porque ella vive odiando a la persona equivocada”, respondió Andrea Legarreta en un encuentro con medios, que compartió el periodista Eden Dorantes en su canal de YouTube.

“Hay un afán de querer ensuciarme”, declaró la actual conductora de Hoy sobre lo dicho por Anette Cuburu respecto a que tiene una relación desde hace más de 25 años con un ejecutivo de Televisa, lo cual la ha convertido en intocable. “Que me pongan nombres nuevos, ya me han puesto quién sabe cuántos amantes, todo Televisa, los ejecutivos, los expresidentes”, dijo la ex de Erick Rubín.

“Ahora de lo que ella afirma que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan. No van a encontrar nada… Primero que nada, ve a mis hijas y antes de me tengo que hacer la prueba de ADN yo, que él (Erick Rubín)”, se defendió Andrea Legarreta, ante el rumor de que Nina no sería hija del ex integrante de Timbiriche, el cual surgió tras las declaraciones de Cuburu.

“Ella me desea lo peor, yo le deseo lo mejor. Deseo que esté bien, que tenga estabilidad emocional, amor, deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas y de una manera injusta porque está odiando a la persona incorrecta. Basta con que ella se quitara un poquito de enojo, enfriara su cabeza, sus emociones, y se dé cuenta de que yo no tendría por qué haber ido a correr un rumor así”, declaró contundente Andrea Legarreta.

Los ataques en redes sociales entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu tras guerra de declaraciones

Luego de que Anette Cuburu dijera que Andrea Legarreta lleva más de 20 años de relación con un ejecutivo de Televisa, la mamá de Mía y Nina ha sido objeto de señalamientos, burlas y ataques, en los que señalan que su hija menor no sería fruto de su matrimonio con Erick Rubín. Ante esto, la actual conductora de Hoy publicó un comunicado en el que pide cesen las agresiones.

“La maldad de algunas personas no tiene límites… Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y a mis hijas (mis niñas que no merecen esto) como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel… El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira… Dios te perdone… Algún día te darás cuenta de que estás equivocada… Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño… ¡Gracias por estar!”, dijo Andrea Legarreta en sus redes sociales.

Ante ese mensaje, Cuburu lanzó su propio comunicado, en el que habló contundentemente sobre Legarreta. “No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas, lo que le tenía que decir se lo dije en su momento”, escribió y agregó: “Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen, la verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que por el bien mío y de mis hijos esto se termine aquí de una vez por todas. El pasado, pasado es”, finalizó Anette.