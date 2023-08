En los últimos días, Marjorie Perkins, una anciana estadounidense de 87 años, ha causado revuelo en redes sociales tras conocerse que frustró un robo en su casa y le ofreció galletas al asaltante.



El hecho tuvo lugar en Brunswick, Maine, en horas de la madrugada del pasado 26 de julio, cuando la mujer fue despertada inesperadamente por un joven que irrumpió en su casa y aparentemente la amenazó con un cuchillo.



De acuerdo con declaraciones de la anciana a medio locales, alrededor de las 2 de la mañana despertó y vio junto a su cama a un hombre que se encontraba sin camisa ni pantalones y que posteriormente la habría amenazado con cortarla.

Según el medio 'News Center Maine' la mujer consiguió hábilmente interponer una silla entre el delincuente y ella, evitando así ser lesionada con un arma cortopunzante que al parecer el joven empuñaba, aunque este alcanzó a golpearla en la mejilla y la frente.



Después de forcejear, el hombre salió corriendo hacia la cocina y mencionó que tenía "muchísima hambre", por lo que Perkins le ofreció una caja de galletas con miel y mantequilla de maní, dos bebidas y dos mandarinas, según declaró en entrevista al medio ya citado anteriormente.



​

Tras el extraño suceso la anciana llamó al número de emergencias, pero mientras hablaba por el teléfono el intruso recogió su pantalón y se fue de la escena, dejando en el lugar el arma, su camisa, los zapatos y una botella que al parecer contenía una bebida alcohólica.

​

​Sin embargo, a pesar de su huida el agresor fue encontrado por la policía, aunque no se conocen detalles de las acusaciones, ya que presuntamente se trataría de un menor de edad.



La mujer aprovechó el auge de su historia para manifestar ante los medios locales su preocupación frente a la inseguridad, pues considera que los delincuentes ya no le temen a la cárcel y que se deben tomar medidas.



