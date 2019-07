Así es la ciudad de Alaska en donde se rompió el récord de calor

Anchorage es la ciudad más en el norte de Estados Unidos con más de 100.000 habitantes: 291.826 residentes, según un censo del 2010.



Se encuentra dentro del estado de Alaska (siendo su zona más poblada) y precisamente esa ubicación, en una región muy cercana al ártico, fue la que hizo que fuera noticia en los últimos días.

La temperatura promedio que hace por estas fechas en Anchorage es de 18 grados centígrados.

La razón

El pasado 4 de julio, Anchorage registró la temperatura más alta en su historia: 32,2 grados centígrados, superando, por mucho, el promedio para estas fechas de mitad de año, que es de 18 grados centígrados.



La información la dio a conocer la oficina local del Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS), tras hacer la medición pertinente en el aeropuerto internacional de la ciudad.



El registró, además, superó los 29,4 grados centígrados del 14 de junio de 1969, lo que hasta la semana pasada fue la temperatura más alta que se había sentido en la zona.

Según explicó la agencia AFP, citando a Bill Ludwig, meteorólogo del NWS, este fenómeno se debe a una "vasta área de alta presión justo encima de nosotros".



Asimismo, la entidad explicó que hubo otras zonas de Alaska que han tenido temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, como Kenai y King Salmon.

Anchorage es la ciudad más poblada de Alaska. Foto: AFP

La ciudad

En promedio, Anchorage tiene temperaturas de entre 13 y 18 grados centígrados durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.



De octubre a diciembre, los registros son entre 4 y -4 grados centígrados. Y de enero a abril, se tienen registros de entre –5 y 7 grados centígrados.



A manera general, el promedio de temperatura en la ciudad es de 6,6 grados centígrados.



También hay que decir que su cercanía al mar hace que el clima que allí se siente se regule.

Otros casos

Expertos han explicado que esta situación, así llame la atención, no es inusual.

En julio de 1919, la ciudad de Fairbanks tuvo una temperatura de 37,2 grados centígrados, mientras que en agosto de 1994, llegó a los 34 grados centígrados.



En Fort Yukon, por su parte, hubo una temperatura de 37,8 grados centígrados, en junio de 1915.



Eso sí, por más que no sea nuevo, hacen un llamado al cuidado, pues “la zona ártica es muy sensible al cambio climático”.

Anchorage, como el resto de Alaska, se ha visto afectada por el deshielo. Foto: AFP

"Entre 1901 y 2016, las temperaturas medias de Estados Unidos aumentaron 1 grado centígrado, mientras que en Alaska aumentaron 2,6 grados centígrados”, le dijo a la AFP Rick Thoman, del Centro de Evaluación y Política Climática de Alaska.



Esto quiere decir que Alaska se está calentando dos veces más rápido que el promedio mundial y el impacto podría ser devastador para las comunidades costeras, compuestas principalmente de indígenas, cuyas aldeas han tenido que ser mudadas por la erosión.



“El calentamiento global afecta el modo de vida tradicional de estas tribus, que dependen de la caza y la pesca. El deshielo afecta el hábitat de muchos animales y la recolección estacional de bayas que crecen en la tundra. Los ríos que solían servir como carreteras en invierno y primavera para conectar pueblos y mover bienes y mercancías no se están congelando por completo o se rompen prematuramente, generando accidentes mortales”, contó la AFP.



Redacción APP y AFP