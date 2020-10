¿Quién ganó el debate vicepresidencial entre Pence y Harris?

La gran pregunta que todos se hacen luego del debate entre Kamala Harris y Mike Pence es: ¿quién ganó y quién perdió el debate vicepresidencial?



Para el análisis, sintonice este jueves la transmisión de EL TIEMPO a las 9:00 a.m.



¿Cómo fue el debate? A continuación, se lo contamos.



(En contexto: En debate, Harris atacó a Pence por gestión de la covid-19)

El cometido del vicepresidente Mike Pence del miércoles era parecer razonable y tranquilizador, después de días de incertidumbre avivada por el presidente Donald Trump.



El gobernante había sorprendido a los votantes con su postura combativa en el debate de la semana pasada y posteriormente alarmó a la nación con el diagnóstico positivo de coronavirus.



Considerado desde esa perspectiva, la actuación de Pence en el debate con su oponente demócrata, Kamala Harris, logró su objetivo. Harris lanzó el ataque más duro de la noche en los minutos iniciales del debate, calificando la gestión del virus por parte de Trump como "el mayor fracaso de cualquier Administración presidencial en la historia de nuestro país".



Pence trató de defender la respuesta del Ejecutivo al coronavirus con un recuento selectivo de hechos clave, apoyándose en gran medida en la decisión de Trump de prohibir los viajes de China, pese a que el numero de muertes ha alcanzado recientemente los 212.000.



(Además: 'Contraer la covid-19 ha sido una bendición de Dios': Trump)



En otros momentos clave de la noche, Pence logró poner a Harris a la defensiva y esta no quiso responder sobre los planes demócratas para el Tribunal Supremo o si introducirían el llamado plan climático Green New Deal, que es poco probable que sea bien acogido en estados clave como Pensilvania.



Pero un vicepresidente que simplemente dé en el blanco no es suficiente para cambiar la dinámica en una carrera donde los republicanos van tan mal. La ventaja del demócrata Joe Biden ha aumentado a 9 puntos de media en las encuestas nacionales, y Trump ha tenido que tomar un descanso de la campana activa para combatir el covid-19, lo que suscitó un nuevo escrutinio sobre su vulnerabilidad.



Tanto Trump, de 74 años, como Biden, de 77, serían los presidentes de mayor edad que jurarían para el cargo si fueran elegidos.



Esa idea, mencionada desde el principio por la moderadora Susan Page, de USA Today, tambien recordó a los espectadores que las dos personas en el escenario el miércoles por la noche bien podrían estar preparándose para sus propias campañas presidenciales en 2024.



Harris, ella misma una veterana en media docena de debates de las primarias demócratas, logró sus puntos propios: primero, en el esfuerzo de la pandemia - "claramente no ha funcionado" - y luego al demostrar empatía y compasión por los trabajadores que se enfrentan a la destrucción económica provocada por el virus.



(Lea aquí: Hasta una mosca entró al debate Pence-Harris)



La propensión de Pence a hablar en fragmentos largos y con guiones resultó en gran medida efectiva, pero su negativa a dar la palabra a Harris o Page también arriesgó su posición ante los ojos de votantes mujeres, que su campaña necesita desesperadamente recuperar.

Lea también

- Donald Trump, sin síntomas de covid-19 desde hace 24 horas

- ¿Quién es Susan Page, la moderadora del debate entre Harris y Pence?

- Qué es el síndrome VIP y por qué se teme que pueda perjudicar a Trump



INTERNACIONAL

*Con información de Bloomberg