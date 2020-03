Amy Klobuchar abandona la carrera demócrata a la presidencia

La aspirante demócrata a la Casa Blanca Amy Klobuchar se retirará de la carrera por la nominación partidaria y respaldará la candidatura del exvicepresidente Joe Biden, informaron medios estadounidenses el lunes, víspera del supermartes clave en el proceso para elegir al rival de Donald Trump.



El diario The New York Times y cadenas de televisión como NBC dijeron que la senadora centrista se retiraba de la carrera y que se dirigiría este lunes a Dallas, Texas, para presentarse junto a Biden en un mitin de campaña.



Klobuchar, senadora de 59 años, quien apenas había logrado un tercer puesto en las primarias de Nuevo Hampshire, no logró aglutinar el voto de los moderados con su mensaje de pragmatismo y capacidad para conectar con los votantes del Medio Oeste del país.



La mujer se convirtió en la tercera precandidata en renunciar después de la gran victoria de Biden en las primarias de Carolina del Sur el sábado, y antes de la votación clave del 3 de marzo en 14 estados, incluido su natal Minnesota.



Klobuchar anunció su apoyo a la candidatura del exvicepresidente Joe Biden. Foto: AFP

Biden, un moderado de 77 años, avanza a todo vapor hacia el supermartes dispuesto a disputarle el primer puesto a Bernie Sanders, un senador autodenominado "socialista democrático", de 78 años, que ganó ya en Nevada y en New Hampshire y terminó virtualmente empatado con Pete Buttigieg en Iowa. Buttigieg, un exalcalde de South Bend, Indiana, de 38 años, tiró la toalla el domingo sin endosar a Biden.



El multimillonario activista Tom Steyer, muy rezagado en las encuestas de intención de voto a nivel nacional, ya se había retirado un día antes de la contienda, tras quedar tercero en Carolina del Sur.



AFP