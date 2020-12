Crece preocupación por amenazas a funcionarios electorales en EE. UU.

Amenazas de muerte e insultos de todo calibre. Hasta una horca ensamblada en el patio de atrás de una casa y pedidos para que se “fusile” a los “traidores”. Ese es el ambiente que están viviendo a diario en EE. UU. decenas de funcionarios electorales, en su mayoría republicanos, que hoy requieren de guardaespaldas para garantizar su seguridad.



¿El pecado? Declarar que las elecciones del pasado 3 de noviembre fueron justas y que no existe el menor asomo del fraude que tanto reclama el presidente Donald Trump.



“Esto tiene que parar ya o van a matar a alguien”, decía este martes Gabriel Sterling, uno de los funcionarios encargado del conteo de votos en Georgia, estado que Trump perdió por un estrecho margen en los pasados comicios pero que ya ha realizado dos recuentos manuales dando siempre el mismo resultado.



“Señor presidente, parece que usted perdió Georgia. Y usted tiene derecho a ir a las cortes. Pero lo que usted no tiene es el derecho a seguir inspirando a la gente para que cometa actos de violencia. Alguien va a terminar herido. A alguien le van a disparar y lo van a matar”, dijo Sterling, que es republicano, en un apasionado discurso este lunes en el capitolio de Atlanta en el que le pidió a Trump bajar su peligrosa retórica.

Sus temores no son infundados. Ese mismo día, Joe DiGenova, uno de los abogados del presidente, dijo que Chris Krebs, alto funcionario de la administración al que Trump destituyó por decir que las elecciones habían sido las más seguras en toda la historia del país, debería ser “arrestado y luego ejecutado al amanecer”.



Krebs escribió ayer un editorial en las páginas del Washington Post en el que sostiene que si bien su familia está siendo amenazada de muerte por “trumpistas” furibundos no se dejará intimidar.



Lo irónico del caso es que Krebs, como los otros, también es republicano y fue nombrado a su cargo por el mismo Trump.



En el escrito, Krebs alega que desde que se convirtió en jefe de la Agencia para la Seguridad en Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) su objetivo fue garantizar que las elecciones de EE. UU. no pudieran ser manipuladas por agentes externos o domésticos.



Parte de ese proceso, dice, fue mover a todos los estados a sistemas que dejen a una copia en papel de cada voto para poder hacer auditorías posteriores en caso de dudas. Gracias a eso, afirma, fue que se pudieron realizar los diversos recuentos pedidos por el presidente en Georgia y Wisconsin y que han confirmado los resultados iniciales.

“La elección del 2020 fue la más segura de nuestra historia. Este éxito debería ser celebrado por todos los estadounidenses, no deslegitimado en servicio de un objetivo profundamente antiamericano”, dice Krebs.



Desde su derrota –e incluso antes– Trump y sus abogados han denunciado un fraude masivo para robarle las elecciones. Sin embargo, no han producido evidencia alguna del supuesto ilícito.



De hecho, sus más de 40 demandas en diversas cortes del país han sido desechadas por falta de méritos y a veces con regaño de los jueces por absurdas. Como una elevada en Pensilvania, donde buscaban anular más de 2 millones de votos por supuestas inconsistencias en unos 250 sufragios que ni siquiera se sumaron al total.



Es más. En ninguna de las demandas los abogados han siquiera alegado fraude, pues se trata de una acusación muy seria que tendría implicaciones para ellos en caso de no poderlo sustentar.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado a Brad Raffensperger, el secretario de estado de Georgia. Foto: Kevin Dietsch. EFE

Pero ante la corte de opinión pública, donde esas pruebas no son necesarias, Trump ha continuado con su campaña de desprestigio contra la victoria de Joe Biden.



Otra de sus víctimas ha sido Brad Raffensperger, el secretario de estado de Georgia a quien Trump viene atacando por certificar el resultado de las elecciones en este estado y quien fue presionado para que desconociera el voto popular y le diera la victoria a Trump.



“Hay quienes están explotando las emociones de muchos de los simpatizantes de Trump con suposiciones fantásticas, verdades a medias y desinformación. Y están desinformando al presidente también”, dijo Raffensperger, que votó por Trump en las pasadas elecciones, pero insiste que los comicios en su estado fueron totalmente transparentes.



“Las elecciones –sostiene Raffensperger– son piedra angular de nuestra democracia. Deben ser adelantadas con justicia y, quizá más importante, con imparcialidad. Esto no es partidista sino estadounidense. Pero al parecer algunos no lo ven de esta manera”, afirmó.

Sterling, por su parte, también denunció el silencio de otros líderes en su partido que no han salido a denunciar las amenazas y otros actos contra funcionarios electorales.



“Todos los que están permaneciendo en silencio son cómplices. Si, pelean por todos los votos legales, vayan a las cortes, expresen su derecho a la libertad de expresión. Pero las amenazas de muerte, las amenazas a la integridad física y la intimidación ya es demasiado”, sostiene Sterling.



Para el funcionario lo peor de todo es que la rabia que sienten muchos republicanos por el supuesto robo de las elecciones está basada en acusaciones y demandas legales ridículas que no están basadas en la realidad.



“Esto es la insanidad, sueños febriles, cábalas inventadas en internet. Las palabras abundan para describir la locura que hay tras muchas de estas cosas”, afirma este funcionario.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

