Amazon apoya legalización de marihuana y la tratará como el alcohol

El gigante del comercio electrónico Amazon hizo un anuncio este martes 1 de junio en el que manifestó su posición frente al uso del cannabis por parte de sus empleados.

Dave Clark, uno de los gerentes, publicó un comunicado explicando dos cambios en el modelo de operación de la empresa.



Primero, explicó la introducción de una política denominada Time off Task, la cual, según el ejecutivo, constituye: “Una forma de medir la cantidad de tiempo que los empleados están conectados a las herramientas de software en su área de trabajo”.

Facebook Twitter Linkedin

Los cambios repercuten, sobre todo, en el desempeño laboral de sus trabajadores. Foto: EFE

En segundo lugar, lanzó una política sobre el uso de drogas. Clark recordó que “en el pasado, como muchos empleadores, descalificamos a las personas para trabajar en Amazon si daban positivo en el uso de marihuana”.



Sin embargo, con el paso del tiempo las leyes de Estados Unidos han cambiado y Amazon pretende estar a la vanguardia, pero también actuar de acuerdo a su visión de ser la empresa mejor empleadora a nivel mundial.



Gracias a esta nueva política, las pruebas de drogas que solían hacerse durante el periodo de selección y contratación ya no serán necesarias y no habrá distinción entre los candidatos que consuman marihuana y los que no.

Facebook Twitter Linkedin

Actualmente varios estados norteamericanos permiten el consumo del cannabis de forma legal. Foto: iStock

El CEO declaró que a partir de ahora: “Ya no incluiremos la marihuana en nuestro programa integral de detección de drogas y, en cambio, la trataremos de la misma manera que el consumo de alcohol”.



No obstante, Amazon continuará haciendo controles sobre el consumo de ambas sustancias si se presenta algún incidente en el trabajo.

Facebook Twitter Linkedin

La compañía también es dueña de su propio servicio de streaming llamado Amazon Prime Video. Foto: Twitter: @amazon

Por otro lado, Clark anunció que la compañía apoyará la ley MORE, como se le conoce, por sus siglas en inglés, al proyecto de la legalización de la marihuana en Washington.



Dicha ley fue presentada por el demócrata Jerry Nadler ante la Cámara de Estados Unidos y ya recibió aprobación. Lo que pretende es eliminar los antecedentes penales de los ciudadanos por consumo de marihuana e invertir en comunidades afectadas por su prohibición.



Finalmente, Clark extendió una invitación a las demás empresas americanas: "Esperamos que otros empleadores se unan a nosotros y que los legisladores actúen con rapidez para aprobar esta ley".



Vale la pena resaltar que la industria del cannabis legal está en crecimiento. Según ‘Forbes’, se espera que para el 2030 alcance los 100 billones de dólares en ventas anuales.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO