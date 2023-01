El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo este viernes desde Washington que el gobierno colombiano "no está en la tónica" de pedir el levantamiento de órdenes de captura contra personas que hayan sido requeridas en extradición por Estados Unidos y que serán respetuosos de esas solicitudes una vez se presenten.



Prada dio las declaraciones a la salida de una reunión con el Asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, con quien aclaró este punto al igual que otros temas en la agenda de la llamada Paz Total y la lucha contra el narcotráfico.



Eso a raíz de la controversia que surgió esta semana cuando el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cuestión el pedido de suspensión de las órdenes de captura contra 16 integrantes del Clan del Golfo que buscan hacer parte de las negociaciones con el gobierno para un posible sometimiento a la justicia en el marco de la estrategia de Paz Total.



En particular, hubo polémica por el caso de alias 'Chiquito Malo', ya que este tiene un proceso pendiente ante la justicia de Estados Unidos.



Prada arrancó diciendo que el gobierno desconocía la existencia de ese proceso y que en el Ministerio de Justicia no ha llegado una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos en este caso.



"El gobierno no está en la tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables en la medida en que tenga la información suficiente para no hacerlo", dijo Prada.

El ministro dio a entender que, a futuro, el procedimiento que se aplique para estos casos va a depender las reglas para el sometimiento que se aprueban para el sometimiento. De acuerdo con Prada, el borrador del proyecto de ley para definir el marco jurídico que se usará para el sometimiento de bandas criminales y negociaciones con otro grupos armados será presentado ante el legislativo en febrero o marzo.



Prado también destacó las conversaciones que se han sostenido en las últimas horas para aclarar la situación y la reunión pactada para el próximo 30 de enero entre el Fiscal y el presidente Gustavo Petro para limar diferencias.



"Lo que ha quedado claro es que junto con el fiscal vamos a recorrer el camino para que ese tipo de cosas no ocurran y es que compartamos la información suficiente para tengamos plena claridad de que quienes ya estén en procesos de extradición vamos a respetar muchos esos procesos que están por cuenta de la justicia y ojalá no tengamos este tipo de perturbaciones", dijo Prada.



El Fiscal Barbosa, entre otras cosas, tiene un viaje la semana entrante a Washington para reunirse con miembros de la administración de Joe Biden y donde se espera ventile sus objeciones frente a la estrategia de paz total del nuevo gobierno.



Durante su visita Prada también se reunió con funcionarios del departamento de Estado y el Pentágono, al igual que con el Jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, Felipe Muñoz.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington