El Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, Estados Unidos, se quebró. El reconocido banco había anunciado que buscaría ampliar capital para cubrir sus dificultades, pero, en lugar de generar confianza, sus clientes optaron por retirar masivamente los fondos hasta que las autoridades estadounidenses lo cerraron por falta de liquidez.

En medio de la caída, el colombiano Alexander Torrenegra, reconocido por sus compañías y por ser inversor del programa de televisión Shark Tank Colombia - en el que apoyó a decenas de emprendimientos-, se vio gravemente afectado.

Como lo explicó a EL TIEMPO meses atrás, Torrenegra es fundador e impulsor de varias empresas del campo digital, entre estos BunnyStudio -el banco de voces más grande del mundo- y la plataforma Torre para encontrar empleos remotos.

En contexto: El colombiano más exitoso en Silicon Valley habla del emprendimiento

Su 'viacrucis'

En el Silicon Valley Bank tenía los ingresos de sus compañías, sus ahorros y una hipoteca. Tan pronto se conocieron las afectaciones del banco, vio cómo por chats de clientes se aconsejaba retirar los fondos.

"Pido a mi esposa, Tania, que transfiera todo nuestro dinero personal a otros bancos. Llamo a mis equipos. Les pido que hagan lo mismo. Uno, está en el dentista, tiene que interrumpir el procedimiento y correr a casa", relató en sus redes sociales sobre la crítica jornada del pasado jueves 9 de marzo.

Sin embargo, no logró de inmediato retirar el dinero de ninguna de las cuentas por las sumas o porque no contaba con los permisos necesarios. Así que decidió hacer un par de transferencias, mientras su esposa completaba el proceso para abrir la cuenta de ahorros personal.

Además: Crisis en Silicon Valley Bank: Biden dice que responsables deben 'rendir cuentas'

"Todos mis chats con fundadores de empresas tecnológicas en EE. UU. se encienden con lo que está pasando. Obviamente, tenemos una fuga de bancos. Es surrealista", describió.

Los dineros de una de sus compañía alcanzó a ponerlos a salvos sobre la tarde de aquel jueves. Entre tanto, terminaba de transferir los montos de su segunda empresa y finiquitaba el proceso de la cuenta personal en otra entidad.

"SVB es un banco sólido. Conozco a su director general, Greg Becker. Creo que se trata de un problema temporal causado principalmente por el pánico de la gente. Se recuperarán. Compro acciones de SVB a precios que considero significativamente bajos", pensó en aquel momento sin saber que horas después las acciones compradas serían un desacierto.

Al despertar el viernes 10 de marzo, las acciones del SVB habían bajado un 60 por ciento: "Me entero de que el banco está ahora en manos del Gobierno. Las acciones que compré el día anterior probablemente ya no valgan nada. Cometí un error".

Le recomendamos: La crisis que desató el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos

¿Qué pasó con sus ahorros personales?

Aunque logró que los dineros de sus empresas llegaran a otros bancos, sus ahorros personales no corrieron con la misma suerte; solo pudo salvar una parte. Con las decisiones del gobierno estadounidense de intervenir la entidad financiera, no sabe cuánto y cuándo podrá recuperarlos.

"¿Qué he hecho mal? ¿Soy lo bastante bueno para hacer lo que hago?", se preguntó. No obstante, con el paso de las horas comprendió que no haría nada si solo pensaba en el tema.

En estos momentos, dijo, tiene sus pensamientos en los miles de empleados del banco que se quedaron sin trabajo.

"Ha sido una semana de extrema ansiedad e incertidumbre para mí y para muchos otros. Si usted también se vio afectado, manténgase fuerte, persista y abrace a sus seres queridos. Se recuperará", concluyó en sus redes.

Silicon Valley Bank era el banco principal de dos de nuestras empresas, de mis ahorros personales y de mi hipoteca. Así se desarrollaron las cosas: — Alexander Torrenegra (en español) (@torrenegraes) March 11, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS