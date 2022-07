El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se retrasa ante la demora de documentos oficiales de varias agencias federales de Estados Unidos y en medio de la desconfianza de la defensa de no tener acceso a algunos de ellos sobre la inmunidad diplomática.



En una audiencia celebrada este viernes en Miami, con la presencia de Saab, las fechas del proceso se volvieron a posponer.



En mayo pasado, una corte de apelaciones de Atlanta (Georgia) denegó la apelación de Saab. Foto: Ana Rodríguez Brazón/EL TIEMPO

La próxima audiencia de "estatus" fue programada por el juez Robert N. Scola para el 26 de agosto.



Con uniforme beige, esposado y con su melena recogida, Saab escuchó las consideraciones de Fiscalía y defensa a través de una intérprete.



Ambas partes estuvieron de acuerdo con el nuevo cronograma debido a la cantidad de documentos involucrados, no solo de varias agencias federales de Estados Unidos, sino de los países en cuestión: Colombia, Venezuela y Cabo Verde, país este último desde donde fue extraditado en octubre pasado.



La Fiscalía agregó que es normal la demora de la entrega de documentos oficiales debido a las revisiones y que además hay algunos que son clasificados.



La Fiscalía señaló que el caso requiere documentos de agencias de los departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, entre otras oficinas como el FBI, y que espera "principalmente" unos de la CIA.



Por su parte, la defensa de Saab se mostró desconfiada en cuanto al acceso que pueda tener a algunos registros que "sustenten" la inmunidad diplomática que alega tener

el acusado, especialmente teniendo en cuenta que durante su apelación en una corte

de Atlanta se produjeron varios en ese sentido.



"Si hay evidencia nosotros tenemos el derecho", subrayó la defensa.



De esta forma, el juez Scola solicitó el "mayor esfuerzo" a la Fiscalía para que la defensa

de Saab tenga la documentación y manifestó que si el problema continúa, los defensores deberán presentar una petición formal.



Las fechas establecidas por el juez Scola para las siguientes audiencias, y que dependen de la entrega de documentos por parte del Gobierno de Estados Unidos, son: el 26 de agosto, 16 de septiembre, 7, 17 y 31 de octubre y 14 de noviembre.



De igual forma el juez estableció para el 15 de agosto la entrega por parte de la Fiscalía

de documentación "no clasificada" que obtenga del Departamento de Justicia, por solicitud de la defensa de Saab.



Sobre los documentos en manos del Departamento de Estado, la Fiscalía dijo que "no tenía control" sobre esa agencia, en respuesta a la defensa de Saab, acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que dijo que hacía parte de

la acusación.

Pancartas con el pedido de libertad de Alex Saab en Venezuela. Foto: Yuri CORTEZ / AFP

En mayo pasado, una corte de apelaciones de Atlanta (Georgia) denegó la apelación de Saab y dejó en manos del tribunal de primera instancia de Miami la decisión sobre la inmunidad.



La corte "concluyó que el tribunal de distrito del sur de Florida debe decidir, en primera instancia, si Saab Moran es un diplomático extranjero e inmune al enjuiciamiento", señaló entonces.



Saab, de 50 años, fue extraditado a Estados Unidos el pasado octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.



El empresario argumenta que gozaba de inmunidad diplomática cuando fue arrestado en el país insular africano.



El empresario se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró "no culpable" en noviembre de 2021.



Saab se enfrenta a una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

