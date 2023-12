Alex Saab: ¿qué viene para Venezuela y Estados Unidos tras su sorprendente liberación?

Estados Unidos anunció este miércoles un sorprendente acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro que produjo la liberación de diez estadounidenses y 24 venezolanos a cambio de un perdón presidencial de Joe Biden para el empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser “testaferro” del mandatario venezolano.



Saab llegó a Venezuela poco después del canje en el que medió Catar. “¡Lo logramos, lo logramos!”, le dijo Maduro a Saab al recibirlo en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. “Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente (...). Después de 1.280 días de secuestro, ha triunfado la verdad”, celebró el mandatario.

“Hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad”, respondió el empresario colombiano, a quien Maduro le dio la nacionalidad venezolana y el título de embajador.



De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el grupo de diez estadounidenses canjeados está compuesto por seis detenidos de “manera injusta” y otros cuatro que purgaban penas en cárceles venezolanas. Confirmaron, además, que tras este intercambio ya no habría más ciudadanos de su país detenidos de manera arbitraria por el régimen de izquierda.

Entre quienes salieron de las cárceles venezolanas se encuentran los estadounidenses Luke Alexander Denman y Airan Berry que cumplían condena de 20 años por una fallida incursión armada en Venezuela en 2020. También está Savoi Jadon Wright, acusado de formar parte de un intento de boicot contra el referendo que el país sudamericano realizó el 3 de diciembre en medio de una centenaria disputa territorial con su vecina Guyana, en el que se aprobó crear una provincia venezolana en una región rica en petróleo.



Como parte de la negociación, Leonard Francis, empresario malasio que se declaró culpable en el peor escándalo de corrupción en la historia de la Armada de EE. UU. fue “arrestado y devuelto” a ese país, informó Washington.

Encuentro entre Saab y Maduro este miércoles en Caracas. Foto: Pantallazo tomado del medio WRadio

Entre los venezolanos liberados están seis sindicalistas detenidos en julio de 2022 y condenados a 16 años de prisión por “conspiración”. También fue excarcelado Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, que organizó las primarias opositoras de octubre.



A cambio, Biden le otorgó “clemencia” –una facultad con la que cuentan los presidentes de Estados Unidos– a Álex Saab, tildado por ese país como uno de los “testaferros” de Maduro y quien en 2021 fue extraditado por Cabo Verde al país norteamericano donde tenía un proceso pendiente por lavado de activos.



Curiosamente, en su comunicado oficial, Biden omitió mencionar el caso de Saab y se concentró en el beneficio para las familias y la democracia venezolana.



“Hoy (este miércoles), diez estadounidenses detenidos en Venezuela han sido liberados y están regresando a casa, incluidos los seis estadounidenses detenidos injustamente. Estas personas han perdido demasiado tiempo precioso con sus seres queridos y sus familias han sufrido todos los días en su ausencia. Estoy agradecido de que su terrible experiencia finalmente haya terminado”, dijo el demócrata.



Biden catalogó lo sucedido como un “paso positivo e importante” de cara al cumplimientos de los acuerdos alcanzados entre el régimen y la oposición venezolana en Barbados y que deben conducir a un proceso electoral el próximo año con garantías.



“Parece que Maduro, de momento, está cumpliendo con su compromiso sobre elecciones libres. No es un hecho todavía. Falta un largo camino por recorrer. Pero como vamos, vamos bien”, agregó Biden, quien tiene la liberación de estadounidenses detenidos de manera injusta en el extranjero como una “prioridad” en su agenda.

Álex Saab aterriza en Venezuela tras su liberación. Foto: Captura Telesur

“El presidente nunca tomará una decisión que perjudique nuestros intereses de seguridad nacional, pero no tendrá miedo en tomar decisiones que quizás al principio sean un poco difíciles de aceptar”, dijo por su parte John Kirby, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de EE. UU.



Los funcionarios estadounidenses reiteraron que el nuevo desarrollo también demuestra que un enfoque basado en el diálogo y la negociación produce resultados.



“Hay que seguir trabajando con todas los actores involucrados y las piezas se están moviendo en la dirección correcta. Estamos en una buena posición para procurar un proceso que conduzca a un camino democrático en Venezuela”, dijo otro de los altos funcionarios.



Si bien el nuevo acuerdo no incluyó garantía alguna para la restauración de la candidatura de María Corina Machado -ganadora de las primarias, pero inhabilitada por el régimen- los funcionarios insistieron que ese tema debe ser resuelto a la mayor brevedad.



María Corina Machado. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Críticas por el canje

Aunque nadie, por supuesto, cuestionó la liberación de los detenidos estadounidenses, la noticia del intercambio por Saab sí generó muchas críticas. Especialmente entre legisladores republicanos basados de la Florida como Marco Rubio, María Elvira Salazar y otros.



Para estos, Biden capituló a un chantaje del régimen de Maduro liberando a un delincuente que poseía información incriminatoria contra el dictador. Además, no comparten la idea de que el intercambio pueda ser visto como una señal positiva de cara al retorno de la democracia en el vecino país y la realización de elecciones libres.



El presidente estadounidense Joe Biden. Foto: AFP

“Las acciones del presidente Biden de recompensar la toma de rehenes primero levantándole las sanciones al narco-régimen, después liberando a los sobrinos de Maduro y ahora a Álex Saab son una vergüenza. Saab es el arquitecto de la operación de corrupción y lavado de dinero de Maduro, esquema que ha privado de recursos al pueblo de Venezuela. Desafortunadamente, este intercambio sólo incentiva a los dictadores a que secuestren a más estadounidenses”, dijo Rubio.



Según el senador , “un enfoque de sólo otorgar concesiones a un narco-dictador, cuya única aspiración es mantener su control ilegal en el poder, está condenado al fracaso y debilita la política exterior de Estados Unidos ”.



Pero, desde la perspectiva de la administración, el perdón para Saab era un precio relativamente modesto por pagar a cambio de un bien superior. Así mismo, la apuesta es a que esto, sumado a la suspensión de sanciones, abra la puerta para la rehabilitación de la candidatura de Machado y un proceso electoral creíble.



No obstante, muchos analistas y expertos, entre ellos Michael Shifter, ex presidente del Diálogo Interamericano, creen que Maduro está solo ganando tiempo mientras extrae concesiones de los estadounidenses a un bajo costo.

“A Saab costó mucho capturarlo y pese a que EE. UU. siempre dijo que no iba a interferir con su proceso judicial, ahora lo libera por razones políticas. Maduro va a reclamar esto como un gran triunfo. Soy escéptico de que esto desemboque en elecciones libres porque lo más importante para Maduro, más que Saab, más que el levantamiento de sanciones, es el poder. Y levantar la inhabilidad de Machado y otros pone en riesgo ese poder”, le dijo a este diario.



Por su parte, William Brownfield, ex embajador de EE. UU. en Venezuela y Colombia, advirtió que si bien entienden “la importancia de liberar a los ciudadanos estadounidenses encarcelados injustamente, el gobierno de Maduro ya se había comprometido a liberarlos en los acuerdos de Barbados. Temo que esta decisión alentará al régimen de Maduro y a otros gobiernos no democráticos a capturar a más ciudadanos inocentes para intercambiarlos”.

SERGIO GÓMEZ MASERI Y ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO

WASHINGTON Y CARACAS