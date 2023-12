Alerta por ‘virus zombie de los ciervos’ en Estados Unidos: ¿de qué se trata?

Hasta el momento, la enfermedad se ha encontrado en 800 muestras de ciervos, renos y alces en todo Wyoming, según informes de los medios estadounidenses. Expertos advierten que existe la posibilidad de trasmisión a los seres humanos con graves consecuencias para la salud.



La CWD se ha encontrado en algunas zonas de América del Norte, incluidas tres provincias de Canadá y, al menos, 32 estados de EE. UU Foto: Cortolima / Captura de pantalla: @NTCNoticias

La enfermedad del 'ciervo zombie' se conoce, en términos científicos, como caquexia crónica (CWD, por sus siglas en inglés: Chronic Wasting Disease).



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., es una enfermedad progresiva y mortal que afecta el cerebro, la médula espinal y otros tejidos de ciervos, alces, renos y ciervos sika criados en libertad y en granjas.



Hay que resaltar que la CWD se ha encontrado en algunas zonas de América del Norte, incluidas tres provincias de Canadá y, al menos, 32 estados de EE. UU, junto con reportes en territorios de Noruega y Corea del Sur.



Estamos ante una enfermedad que es invariablemente mortal, incurable y altamente contagiosa. FACEBOOK

De acuerdo con lo informado, dicha enfermedad dejaría a los animales babeando, letárgicos, tropezando y con la mirada perdida, características que llevaron a algunos a llamarla “enfermedad del ciervo zombie”. Según el medio de Norteamérica The Guardian, se califica como una enfermedad mortal de avance lento.



El primer registró en los últimos meses de un animal infectado se dio en el mes de octubre en el parque nacional de Yellowstone, en donde habita la mayor y más diversa variedad de grandes mamíferos salvajes en los Estados Unidos, ubicado al noroeste del estado de Wyoming.



"Estamos ante una enfermedad que es invariablemente mortal, incurable y altamente contagiosa. A la preocupación se suma el hecho de que no tenemos una manera fácil y eficaz de erradicarlo, ni de los animales que infecta ni del medio ambiente que contamina", describió Cory Anderson, un científico de la Universidad de Minnesota, al citado medio.



Según Anderson, si un ambiente se infecta, es extremadamente difícil de descontaminar y de erradicar el patógeno invasor. Al parecer, puede persistir durante años en la suciedad y superficies, además de ser resistente a desinfectantes, el formaldehído, la radiación y la incineración a 600 grados Celsius.



El Servicio de Parques Nacionales estadounidense explicó que la caquexia se puede contagiar por el contacto directo de animal a animal, o indirectamente por contacto con partículas contaminadas que se quedan en el medio ambiente, como heces, suelo o vegetación.



Hay que resaltar que esta enfermedad fue detectada en los años sesenta y su número de casos ha incrementado desde los 2000. Según los CDC, sería causada por una proteína malformada, llamada prion, que se mantiene en el cerebro y provoca cambios fisiológicos y de comportamiento.



La caquexia hace parte de una familia de enfermedades priónicas o encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) como la forma humana de la “enfermedad de las vacas locas”, conocida como la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob.



¿Se puede contagiar a los humanos?

La enfermedad se ha encontrado en 800 muestras de ciervos, renos y alces en todo Wyoming Foto: iStock

Según expertos consultados por el medio de The Guardian, los ciervos, alces y renos infectados podrían contagiar al ganado, otros mamíferos, aves e incluso a humanos. Sin embargo, aún no se confirma dicha teoría.



"El brote de EEB (vacas locas) en Gran Bretaña proporcionó un ejemplo de cómo, de la noche a la mañana, las cosas pueden cambiar cuando un evento de contagio ocurre, por ejemplo, del ganado a las personas", comparó Anderson al medio escrito.



La enfermedad mencionada, que suele ser mortal para el ganado infectando el sistema nervioso central, provocó el sacrificio de 4.4 millones de bovinos en Reino Unidos entre 1980 y 1990. Según el medio The Independent, a la variante de la enfermedad de las 'vacas locas' que afecta a los seres humanos se le ha atribuido, al menos, 178 muertes de personas.



“Estamos hablando de la posibilidad de que ocurra algo similar. Nadie dice que esto vaya a suceder definitivamente, pero es importante que la gente esté preparada”, Anderson advirtió que es necesario que las autoridades y las personas que viven o trabajan en áreas en constante contacto con animales silvestres tomen medidas para la protección de riesgo de infección.



Se debe destacar que en 2017, se había estimado que entre 7.000 y 15.000 animales infectados con caquexia crónica eran consumidos por humanos sin saberlo. Según la Alianza para la Vida Silvestre Pública, se esperaba que el número aumentara un 20% anualmente.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

