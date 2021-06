Registran alza de muertes en Canadá y EE. UU. por la ola de calor

La policía federal y oficinas policiales de la región de Vancouver, Canadá, anunciaron que al menos 134 personas han muerto repentinamente desde el viernes en esa región de la costa Pacífica, que vive una ola de calor histórica que también afecta al oeste de Estados Unidos, donde se registraron al menos cinco decesos por este fenómeno.



El Servicio Meteorológico de EE. UU. (NWS) pronostica para este miércoles temperaturas de hasta 49 grados Celsius.



"Vancouver nunca había registrado un calor semejante y, desafortunadamente, decenas de personas han muerto", declaró un portavoz de la policía de Vancouver, Steve Addison, en un comunicado. Los servicios de medicina forense de la provincia también indicaron que registraron "un aumento importante del número de muertes" desde el pasado fin de semana, en las que "el calor extremo ha jugado un papel".

Esos servicios recibieron 233 avisos de decesos en la provincia entre el viernes y el lunes, frente a los 130 en promedio que se registran en este periodo en un tiempo normal, indicaron en un comunicado. "Creemos que el calor contribuyó a la mayoría de las muertes", dijo en un comunicado la policía federal, agregando que la mayoría de las víctimas son ancianos.



El primer ministro de la provincia de Columbia Británica, John Horgan subrayó en una rueda de prensa que "es la semana más calurosa que han vivido" los habitantes de esta región. "Y eso tiene consecuencias, consecuencias desastrosas para las familias y las comunidades, pero, de nuevo, la forma de superar este momento extraordinario es permanecer unidos, comprobar (el estado de salud) de las personas que sabemos que están en riesgo, asegurarnos de que tenemos compresas frías en la nevera", añadió.

La ciudad de Portland ha abierto centros de alivio para las personas que no cuentan con aire acondicionado, mientras que el calor ha ablandado y agrietado el asfalto en las calles. Foto: AFP / Kathryn Elsesser

Vancouver, situada en la costa del Pacífico, lleva varios días registrando temperaturas por encima de los 30 grados Celsius, muy por encima de los 21 grados que de media hay en estas fechas. Por tercer día consecutivo, la localidad de Lytton, 250 km al noreste de Vancouver, batió este martes el récord de la temperatura más alta registrada en Canadá, con 49,5 grados, según el servicio meteorológico. En la estación de esquí de Whistler, al norte de Vancouver, el termómetro llegó a 42 grados.

"Jamás vi nada así"

Los habitantes de Vancouver confirman que jamás habían vivido una situación semejante. "Nunca fue tan fuerte, jamás vi nada así. Espero que no vuelva a ocurrir porque es demasiado", decía Rosa, habitante de la ciudad. Otros ciudadanos mostraban su preocupación por la vulnerabilidad de algunos vecinos. "Me preocupan las personas mayores y los que viven en el este de Vancouver, que no tienen un lugar fresco para vivir y dormir", decía Graham Griedger.



"La duración de esta ola de calor es preocupante, ya que apenas hay un respiro por la noche", advirtió el ministerio canadiense de Medioambiente en su página web. Además de Columbia Británica, también se han emitido avisos para las provincias más orientales de Alberta, Saskatchewan y Manitoba, así como para partes de los territorios del Yukón y del Noroeste, en el norte de Canadá.



En la región escasean los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores. Las ciudades han abierto lugares especiales para que los ciudadanos se refresquen, se han anulado las campañas de vacunación contra el covid-19 y hubo escuelas que cerraron.

La gente descansa en la estación de refrescamiento del Centro de Convenciones de Oregón en Oregón, Portland, el 28 de junio de 2021, mientras una ola de calor recorre gran parte de los Estados Unidos. Foto: AFP / Kathryn Elsesser

"Calor excesivo"

La advertencia de NWS sobre "calor excesivo" que continuará hasta el domingo al anochecer, se extiende a los estados de Washington y Oregon y al norte y centro de Idaho. "Busque aire acondicionado si es posible". "Manténgase hidratado y haga pausas frecuentes en su actividad. Si está al aire libre, busque la sombra", señala la agencia en su boletín de este miércoles.



En St. Paul, 48 kilómetros al suroeste de Portland en Oregon, un trabajador agrícola murió el pasado sábado cuando ayudaba a mover unas tuberías. El Departamento de Seguridad Laboral de Oregon inició una investigación de la firma Brother Farm, que contrata personal temporal, y de la Granja y Vivero Ernst, en la que falleció.

El pueblo de Lytton en Columbia Británica rompió el récord de máximo histórico de Canadá, con una temperatura de 46,6 grados Celsius (116 Fahrenheit), dijo Environment Canada. Foto: AFP / JIM WATSON

En Bremerton, Washington, cuatro personas murieron el lunes mientras los equipos de socorro se esforzaban para atender las llamadas por personas deshidratadas o afectadas por insolación cuando las temperaturas llegaron a 43C (110F).



La ciudad de Portland ha abierto centros de alivio para las personas que no cuentan con aire acondicionado, mientras que el calor ha ablandado y agrietado el asfalto en las calles. El Departamento de Salud de Seattle y el Condado King, en Washington, indicó que alrededor del 10 % de las consultas en las salas de emergencia el lunes se debió a malestares relacionados con el calor.

El lunes por la tarde se llegó a 46,1 grados centígrados en el aeropuerto de Portland y a 41,6 en el de Seattle, según el NWS. La ola de calor, que ha provocado también varios incendios forestales a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, se debe a un fenómeno conocido como "cúpula de calor", una especie de contención de aire caliente en la zona debido a las altas presiones.



Por otro lado, Nueva York también está en alerta por las altas temperaturas. De acuerdo con la cadena de televisión 'CNN', el área metropolitana de la ciudad se encuentra bajo advertencia de calor, y aunque se espera que no sea tan drástico como en Oregon y Washington, el alcalde Bill de Blasio ha establecido centros de enfriamiento para las personas que no cuenten con aire acondicionado en su hogar.



"Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas a medida que las concentraciones de gases de efecto invernadero provocan el aumento de las temperaturas globales. Empiezan antes y terminan más tarde, y se cobran un precio cada vez mayor en la salud humana y en los sistemas sanitarios", advirtió el martes la Organización Meteorológica Mundial con sede en Ginebra.



AFP y EFE

