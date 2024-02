Alerta por misil nuclear que cayó en Florida por una falla y mal cálculo de Reino Unido

Recientemente, un lanzamiento de prueba de misiles nucleares que llevó a cabo el Reino Unido falló y generó preocupación. Luego de que se produjera una anomalía, el evento, que se llevó a cabo en un emplazamiento ubicado frente a la costa de Florida, generó que el misil saliera del submarino, pero poco después terminara hundido en el agua. A partir del hecho, autoridades británicas brindaron un comunicado sobre lo ocurrido.

En todo el mundo, los ensayos nucleares siempre dan que hablar y generan reacciones. A pesar de que no se trata de un enfrentamiento o de una acción concreta, sí en muchas ocasiones es un hecho que puede generar tensión entre dos naciones. Este no fue el caso, ya que no existen posibilidades de un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y Reino Unido y debido a que el ensayo se llevó a cabo cerca de territorio norteamericano, pero igualmente generó preocupación.

El hecho ocurrió el 30 de enero, pero tomó repercusión en las últimas horas. Mientras se realizaba una prueba a bordo del submarino de propulsión nuclear HMS Vanguard, un misil nuclear Trident 2, que era parte de la prueba, se vio involucrado en una falla y cayó en las cercanías de donde había sido lanzado, según indicó The Sun.

Dado que se trataba de una prueba, el misil fue lanzado con una ojiva falsa. Todo funcionaba correctamente, hasta que luego de ser lanzado, los propulsores de la primera etapa del proyectil no se activaron y eso generó que cayera en el agua. Este fue el segundo error del mismo tipo que ocurre en ensayos británicos, ya que algo similar había sucedido en 2016.

Los misiles fueron lanzados desde un submarino británico durante el ensayo. Foto: Gentileza The Sun

Por qué un misil británico cayó frente a las costas de Florida

A partir de la difusión que tomó el hecho, el Ministerio de Defensa de Reino Unido emitió un comunicado para informar sobre la situación. De acuerdo con lo que fue explicado en el texto oficial, y sin demasiados detalles a disposición, se manifestó que la falla ocurrió por un detalle específico del ensayo. Según esta argumentación, si se hubiera tratado de un lanzamiento real, la operación hubiera tenido éxito.