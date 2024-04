Alerta en EE. UU.: piloto voló un avión 'fabricado por aficionados' y se estrelló

un avión "experimental construido por aficionados" tuvo un error en su sistema y se estrelló contra el morro en una granja cerca de Hanover Township, provocando el fallecimiento del piloto de 76 años y su pasajero. En la zona rural de Pensilvania, al noreste de Estados Unidos, tuvo lugar un trágico accidente en el quecontra el morro en una granja cerca de Hanover Township, provocando el fallecimiento del piloto de 76 años y su pasajero.

La conmoción se adueñó del condado de Luzerne a finales de octubre del 2022, cuando el piloto del avión biplaza Bearhawk Patrol terminó fuera de la aeronave que volaba a más de 500 metros de altura. Concluida la investigación esta semana, los expertos no pudieron determinar el motivo por el cual el piloto del avión salió despedido y causó el fatal accidente.

La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) brindó información detallada acerca del accidente durante la semana pasada. "Aunque no se pudo determinar el motivo de la salida del piloto del avión, su impacto resultó en daños sustanciales a la sección de cola y una posterior pérdida de control durante el vuelo de la cual el pasajero no habría podido recuperarse", explicaron desde el organismo, según citó el medio The New York Post.

De 76 años de edad, el piloto identificado como Ronald Snyder aparentemente le había comentado a un amigo suyo, en las horas previas al accidente, que el avión mostraba un problema técnico por el cual se movía de un lado para otro en el momento de los giros.

Por causas desconocidas, el piloto terminó fuera del avión, que estrelló su cola contra una granja de la región.

Con esta información, el piloto dejó manejar el avión a su amigo, quien le advirtió que notó "un extraño movimiento de guiñada en las curvas", por lo que Snyder expresó que lo revisaría durante el invierno.

Los detalles de la investigación sobre el avión que se estrelló en Estados Unidos

la aeronave evidenció movimientos extraños al girar e inmediatamente el piloto se desabrochó el cinturón y salió en pleno vuelo. El avión experimental despegó desde el aeropuerto Wilkes-Barre Wyoming Valley con destino a un aeropuerto de Lebanon y, después de unos pocos minutos sobre el aire a más de 500 metros de altura, un inesperado fallo causó el accidente. De acuerdo a los testigos,

En ese sentido, el informe anteriormente mencionado apunta a que el piloto intentó comprobar el estado de la cola del avión. "Es posible que el piloto se cayera del avión mientras intentaba observar la sección de cola, o que desplazara un control de vuelo mientras intentaba observar la cola, lo que luego provocó un momento de cabeceo abrupto que lo expulsó de la aeronave", determinó la investigación.