La poliomielitis, que afecta principalmente a los niños menores de cinco años, es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y que puede causar parálisis en cuestión de horas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sus síntomas iniciales son fiebre, cansancio, vómitos, rigidez del cuello, dolores en los miembros y cefalea (dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de pesadez): "Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios".

El virus, que estaba ad portas de ser erradicado, fue detectado en los últimos meses en las aguas residuales de dos de las principales metrópolis del mundo: Nueva York (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido).

Ante la alarma generalizada, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) explicó que no es inusual que esto suceda porque el virus puede ser encontrado en los residuos fecales de quienes se vacunan con el patógeno atenuado -virus o bacteria debilitado en laboratorio para que no cause enfermedad-.



Aun así, el departamento de sanidad de la capital británica puso en marcha un programa de refuerzo contra la polio para niños de 1 a 9 años.

El caso de polio reportado en Nueva York

En EE. UU., el hallazgo se da después de que el 21 de julio de este mes se presentara el primer caso de polio en nueve años. Se trató de un adulto no vacunado residente del condado de Rockland -20 kilómetros al norte de 'La Gran Manzana'-.

Por esta razón fue analizado el sistema de alcantarillado de las áreas cercanas a Nueva York, dando un resultado positivo para polio en el condado de Orange y el de Rockland.

Según informa el diario español 'El País', las autoridades sanitarias de la zona ya están llevando a cabo una campaña de inmunización, especialmente para los niños, puesto que se calcula que casi el 14 por ciento de los menores de cinco años no están vacunados.

Según la OMS, la polio no tiene cura pero sí prevención: la vacuna.

