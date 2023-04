El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, reclamado por la justicia de su país desde finales de 2017, se dirigió este viernes a la Corte de San José de California para ser extraditado a Perú.



Fuentes cercanas a Toledo confirmaron que el expresidente ha salido ya de su vivienda camino de la Corte; sin embargo, medios reportan que debía entregarse a las 9:00 a.m (11:00 a.m hora colombiana) y aún no se ha presentado.

El exmandatario está imputado en su país por haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.

La multinacional Odebrecht pagó millonarios sobornos a funcionarios, empresarios, abogados y políticos en Colombia. Foto: Sebastião Moreira / EFE

Toledo, uno de los muchos expresidentes peruanos salpicados



Toledo, de 77 años, fue detenido en 2019 en California y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia por la covid-19.



En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero pasado por el Departamento de Estado.



El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, salpicó también a los expresidentes peruanos Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como a la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y EL COMERCIO (PERÚ)/ GDA