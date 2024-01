Alejandro Mayorkas: ¿Secretario de Seguridad de Estados Unidos podría ser destituido?

Este miércoles, los republicanos en la Comisión para la Seguridad Interna de la Cámara de Representantes impusieron su mayoría en este órgano del legislativo para aprobar (18 votos a favor y 15 en contra) dos artículos con fines de destitución contra el Secretario para la Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas.



Si bien el proceso aún está en su etapa preliminar y su futuro se ve bastante incierto, la decisión fue histórica y sin duda provocará todo un terremoto político en un país ya de por sí dividido y en la mitad de una disputada campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre próximo.

En estas 6 preguntas les explicamos cómo se llegó a esta explosiva situación y su posible desenlace.

1. ¿De qué acusan los republicanos a Mayorkas?

La Cámara de Representantes, por ley, tiene el derecho de elevar cargos con fines de destitución contra cualquier funcionario, incluido el presidente, cuando considera que se han cometido delitos y faltas graves contra la nación.



Los republicanos alegan que Mayorkas es responsable por la actual crisis de inmigrantes que se vive en la frontera con México y, en consecuencia, aprobaron dos cargos en su contra: incumplimiento deliberado de las leyes del país y abuso de la confianza pública.



(Lea también: La rebelión del agro contra leyes ambientales en Europa / Análisis Mauricio Vargas)

Facebook Twitter Linkedin

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, durante su visita en Bogotá. Foto: EFE

En líneas generales, el argumento es que las políticas de la administración Biden son las que han causado la crisis que se vive actualmente en la frontera donde a diario están llegando números récord de migrantes. El año pasado, según datos de la patrulla fronteriza, fueron arrestadas más de 2 millones trescientas mil personas y solo el mes pasado se detuvo a cerca de 250.000, ambos números sin antecedentes en la historia.



Lo grave es que una gran mayoría de esas personas han terminado quedándose en EE. UU. dada la incapacidad institucional del país para procesar tal volumen de solicitudes de asilo.



La práctica, a la que se le llama "catch and release" (captura y suelta) no es nueva y ha sido empleada por todos los antecesores de Biden, incluido el presidente republicano Donald Trump, en diversos momentos de su mandato cuando han tenido que enfrentar otras crisis migratorias.



Así mismo, lo acusan de mentirle al público, al indicar en el pasado que la frontera estaba bajo control y de incumplir con una citación al Congreso para dar explicaciones, pese a Mayorkas ha sido llamado a testificar en más de 25 ocasiones desde que asumió el cargo.

2. ¿Qué tanto mérito tienen las acusaciones?

La crisis que se vive en la frontera es innegable. Y esta se ha visto exacerbada por la llegada de migrantes en masa a muchas ciudades del país donde no dan abasto para atenderlos. Muchas de ellas centros urbanos donde los demócratas son mayoría y que desde entonces han cuestionado a su vez las políticas del presidente.



Biden, además, llegó a la Casa Blanca con la promesa de acabar con las políticas migratorias de la era Trump, que llamó draconianas, y reemplazarlas por un esquema más humanitario y que atacara los orígenes de la migración.



Sin embargo, a los pocos meses de asumir el poder y en vista de las oleadas de migrantes que comenzaron a llegar, dio marcha atrás a sus promesas, mantuvo la mayoría de medidas de Trump, como el título 42 que permitía la expulsión automática de migrantes y puso límites estrictos a la cantidad de asilos que se pueden conceder anualmente.



(Además: ‘Israel actúa de acuerdo al derecho internacional’: portavoz de la cancillería israelí)

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes llegan a la frontera entre México y Estados Unidos por Ciudad Juárez. Foto: AFP

En los últimos meses, además, ha dado un giro de 180 grados en su política migratoria y se comprometió a cerrar la frontera en caso de que en un solo día aparezcan más de 5.000 personas en la frontera. Eso como parte de una negociación con los republicanos que incluye además fondos para financiar la guerra en Ucrania.



Esa ley, que actualmente avanza en el Congreso, incluye además la gran mayoría de exigencias que vienen pidiendo los republicanos para enfrentar la crisis, incluyendo fondos para construir centros de detención y más personal de seguridad.

3. ¿Qué dicen los demócratas?

Para los miembros del partido del presidente, los cargos contra Mayorkas no solo son inconstitucionales sino una patraña política para mantener vivo el debate migratorio y facilitar un regreso de Trump a la oficina oval.



El expresidente republicano, como se sabe, ha convertido el tema migratorio en su caballito de batalla para esta campaña electoral -algo parecido a lo que hizo en el 2016- y, afirman los demócratas, por eso les conviene mantener la crisis. El proceso de destitución, si bien no tiene buenos augurios, mantendría el tema vigente durante la campaña y a Biden contra la pared.



(Puede leer: Elecciones Unión Europea: ¿Por qué giro a la derecha puede alterar la política europea?)



Mencionan, además, que los republicanos no han podido probar un caso concreto de incumplimiento de la ley, y el hecho de que el partido en oposición se rehúsa a aprobar un paquete de asistencia que va dirigido a frenar la crisis y que ellos mismos vienen pidiendo desde hace años.



De acuerdo con la representante Sheila Jackson, es el Congreso el que no le ha dado los fondos a Mayorkas para poder actuar y que, por lo tanto, está usando la autoridad discrecional que tienen todos los gobiernos para enfrentar la crisis migratoria y que incluye el "catch and release". En EE. UU. vale anotar, el presidente es el encargado de implementar la política migratoria y tiene facultades para ajustarla de acuerdo a las necesidades.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente y candidato a la nominación republicana, Donald Trump. Foto: Getty Images/AFP

4. ¿Y qué dicen los expertos?

Si bien reconocen que algunas decisiones de la administración han sido equivocadas o no tan efectivas, también coinciden en que los cargos serían inconstitucionales. Más grave aún, que estarían desfigurando la intención de los padres de la constitución cuando idearon el proceso de destitución con el fin de proteger al país de líderes despóticos.



Según dos constitucionalistas que testificaron ante el Congreso como parte de este proceso de destitución, convertir las diferencias políticas entre partidos -como por ejemplo la aplicación de las leyes migratorias- en crímenes que concluyen en una destitución abrirán una peligrosa caja de pandora.

Las diferencias políticas no son ofensas para la destitución. El gobierno ejecuta, pero es el Congreso el que tiene más poder FACEBOOK

TWITTER

"Las diferencias políticas no son ofensas para la destitución. El gobierno ejecuta, pero es el Congreso el que tiene más poder para enfrentar la crisis en la frontera a través de la aprobación de leyes. Uno podría alegar que Mayorkas está haciendo un pésimo trabajo. Pero en el peor de los casos, esto sería incompetencia y no un alto crimen contra la nación bajo los estándares previstos para una destitución", sostiene Phillip Bobbitt, profesor en leyes constitucionales de la universidad de Columbia.



(Más noticias: Imputación de viuda del presidente de Haití abre nuevo capítulo en caso de magnicidio)



Algo parecido piensa el representante republicano Ken Buck, uno de los pocos en este partido que no está de acuerdo con el proceso. Según Buck, aprobar un juicio de destitución contra Mayorkas afectaría la institucionalidad del congreso y generaría un mal precedente.



"Si el estándar para destituir fuera la incompetencia, no tendríamos a nadie en este Congreso", afirmó el legislador.



Así mismo, y este es otro argumento de los demócratas, la crisis migratoria es un fenómeno global que afecta a muchos países del planeta y cuyas causas son diversas. Entre ellas, el empobrecimiento que generó la pandemia del covid-19 y la ola de migrantes que huyen de países como Venezuela donde hay inestabilidad política y crisis humanitaria.

5. ¿Qué sigue ahora?

El proceso ahora pasará al pleno de la Cámara de Representantes, probablemente la semana entrante. Dada la escasa mayoría que tienen los republicanos en la cámara baja, el partido necesitaría del voto favorable de prácticamente todos sus miembros para aprobar los artículos de destitución.



Algo que no está garantizado pero es probable pues pocos quieren ser responsables de impedir un proceso que los beneficia en términos políticos o ser vistos como defensores de un gobierno que quieren reemplazar.



Si sucede, Mayorkas se convertiría en el primer secretario al que se le aprueba un juicio de destitución en 150 años y el segundo que llega a este punto en toda la historia.

Facebook Twitter Linkedin

El cubanoestadounidense Alejandro Mayorkas. Foto: Brad Barket. AFP

6. ¿Cuál sería el desenlace de este caso si los cargos son aprobados por la Cámara?

Por ley, el juicio político le corresponde al Senado, donde los demócratas son la mayoría y determinan el curso del proceso. Para destituir serían necesarios el voto favorable de las dos terceras partes de la Cámara Alta, un número imposible para los republicanos y que asegura su muerte en este órgano del legislativo.



El senado, de hecho, no está obligado a llevar a cabo un juicio en el pleno como tal y podría referir los cargos a un comité, donde pueden ser desechados por mayoría simple o convocar a un voto en la plenaria para desestimar los cargos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter (X) @sergom68