Alcalde de Nueva York planeaba llevar a vivir a indocumentados a un lujoso recinto

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dio marcha atrás en sus planes de convertir un complejo de apartamentos de lujo abandonado en un refugio para migrantes indocumentados, tras la fuerte oposición de la comunidad en Harlem. El edificio, originalmente promocionado como vivienda de lujo, se encontraba vacío desde hace aproximadamente una década después de que sus desarrolladores incumplieran con los préstamos.

Según consignó CBS News, el edificio, construido en 2007, cuenta con treinta y cinco habitaciones. Inicialmente, se arrendó a una organización sin fines de lucro que había estado trabajando con el Departamento de Servicios Sociales y de Personas Sin Hogar de la ciudad para usarlo como refugio para migrantes o la población sin hogar nativa de la ciudad, informó por su parte el New York Post.

Sin embargo, los residentes de la zona notaron la llegada de camas literas al edificio, lo que generó preocupaciones y rumores. Ante la falta de respuestas, convocaron una reunión comunitaria donde expresaron su enojo por la falta de comunicación y el secretismo que rodeaba al proyecto.

"Tengo que ser honesta, no estoy de acuerdo con que se convierta en un santuario para solicitantes de asilo sabiendo que aquí tenemos personas que necesitan el espacio", dijo Tiffany Fulton, directora ejecutiva de Silent Voices United Inc., una organización sin fines de lucro local que ayuda a comunidades desatendidas, a Fox News.

Residentes de Harlem confrontaron al alcalde de Nueva York

El alcalde Eric Adams, al llegar a una reunión, se enfrentó a las preguntas y preocupaciones de los residentes. Aunque inicialmente había sido anunciado como un refugio para migrantes, Adams aseguró que el edificio sería destinado para personas sin hogar de la ciudad en lugar de indocumentados.

Vecinos de Harlem afirman que los apartamentos podrían destinarse a vivienda asequible en lugar de refugios temporales. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

"Le dije al equipo: 'Averigüen qué está pasando aquí'", dijo Adams. "No vamos a trasladar a personas a un edificio nuevo cuando hay necesidades a largo plazo en una comunidad. Eso no va a suceder. No tendrán migrantes y solicitantes de asilo en esa propiedad", aseguró.

Los residentes expresaron sentirse preocupados por la saturación de refugios para personas sin hogar en la zona. Además, se cuestionó el destino de los apartamentos, sugiriendo que podrían ser utilizados para vivienda asequible en lugar de albergar a migrantes.