Alcalde de EE. UU. dice que pudo haber contraído covid-19 en noviembre

Michael Melham, alcalde de Belleville, Estados Unidos, dio positivo de anticuerpos de covid-19 y cree que contrajo el virus en noviembre, más de un mes antes de que China reportara sus casos iniciales, informaron medios estadounidenses.

Melham dijo que estuvo enfermo a finales de noviembre después de asistir a la Conferencia de la Liga de Municipalidades de Nueva Jersey en Atlantic City, y que sufrió de síntomas como escalofrío, alucinaciones y de una “temperatura que subió rápidamente”, informó NorthJersey.com el 30 de abril.



(Le puede interesar: Cuarentena nacional obligatoria se extiende hasta el 25 de mayo: Duque)



“Me sentí como si fuera un adicto en período de abstinencia”, comentó Melham en un comunicado, de acuerdo con la página. "No sabía qué me estaba ocurriendo. Nunca me había sentido así de enfermo".



En un mensaje de texto al medio periodístico estadounidense, el alcalde dijo que se había sentido "lo más enfermo" que había estado en su vida adulta.



El médico asumió que Melham tenía influenza y le dijo que se recuperaría luego de descansar e ingerir fluidos, dice el comunicado.



Algunos expertos en salud piensan que covid-19 "podría haber estado circulando silenciosamente" en enero y febrero en Estados Unidos, sin que nadie marcara previamente la línea del tiempo a partir de noviembre.

Combatió el virus

El alcalde dijo que posteriormente sospechó que había contraído el virus pero lo ignoró porque "los primeros casos en Estados Unidos no se reportaron sino hasta enero".



(Lea también: Cifra de muertes en Colombia por coronavirus llega a 378)



Estados Unidos, actualmente el epicentro global de la pandemia, reportó su primer caso el 21 de enero. Melham dijo que su enfermedad en noviembre le llevó a pedir a su médico una prueba de sangre, y el miércoles pasado recibió el resultado, indica el comunicado.



Melham insistió en que es "muy, muy improbable" que se haya expuesto al coronavirus posteriormente.



"El anticuerpo en mi sangre es más viejo en comparación con el más reciente, lo que muestra que terminé por combatirlo", dijo a NorthJersey.com.



(Además lea: Trump dice que no tiene 'nada que ver' con el ataque en Venezuela)



AGENCIA XINHUA