Aiden Fucci, de 16 años, tenía 14 cuando apuñaló hasta la muerte a Tristyn Bailey en más de 100 ocasiones, según la Fiscalía. El viernes, un juez de Florida lo condenó a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de su compañera de clase de 13 años en 2021. Sus abogados habían solicitado una pena de 40 años.



“Este caso es probablemente el más difícil e impactante que el condado de St. Johns ha tratado”, aseguró el juez R. Lee Smith, antes de anunciar la cadena perpetua.

Previo a su juicio, el adolescente se había declarado culpable, en febrero de este año. Tenía 14 años cuando mató a su compañera, en el bosque del condado de St. Johns, pero fue acusado como adulto. No era elegible a la pena de muerte debido a su edad al momento de cometer el crimen. Su caso podría ser revisado en 25 años, de acuerdo con la ley de Florida.

No puedo proporcionar un cierre a esto. Puede que cierre un capítulo, pero... no puedo traerla de vuelta FACEBOOK

TWITTER

Durante el proceso, los investigadores revelaron que le había dicho a sus amigos que planeaba matar a alguien, aunque no estaba claro si la adolescente era su objetivo desde el principio. El cuerpo de Bailey fue encontrado el 9 de mayo de 2021, luego de que su familia denunciara su desaparición ese mismo día. Cuando la hallaron, había sido apuñalada 114 veces y tenía 49 heridas defensivas en la cabeza, manos y brazos, alegó el fiscal del estado. Además, se encontró el ADN del agresor en su cuerpo.



En la sentencia del viernes, el juez de circuito R. Lee Smith explicó que fueron varios los factores que influyeron en su decisión, entre ellos la edad de Fucci, el gran nivel de premeditación, que había actuado solo y que no fue presionado por nadie. Bailey “sufrió una muerte dolorosa y horrible a manos de alguien en quien confiaba”, dijo Smith antes de anunciar la sentencia, en declaraciones consignadas por CNN. “No puedo proporcionar un cierre a esto”, continuó: “Puede que cierre un capítulo, pero... no puedo traerla de vuelta”. Fucci tendrá 30 días para apelar la sentencia.

¿Quién es Aiden Fucci?

Según los testimonios de amigos y familiares, el adolescente fantaseaba con la violencia y el crimen. El día de la muerte de Bailey, Fucci fue tratado como testigo antes de que lo acusaran. También publicó una fotografía con un vehículo policial en redes sociales que decía: “Chicos, ¿alguien ha visto a Tristyn últimamente?”.



Luego de admitir su culpabilidad, presentó sus disculpas en papel. News4JAX tuvo acceso a las cartas de los miembros de la familia de Fucci, incluida la de la madre.



El joven escribió: “En primer lugar quiero decir que lo siento. Lo siento por todo el dolor que he causado a la familia Bailey. Lo siento a los amigos, hermanos, hermanas, mamá, papá y cualquier otro pariente de la familia. Siento que no llegaran a conocerla tanto tiempo. No tuvieron una relación larga con Tristyn y por eso lo siento”.

Lo siento por todo el dolor que he causado a la familia Bailey FACEBOOK

TWITTER

Aiden Fucci y su compañera habían asistido a Patriot Oaks Academy y fueron captados por una cámara de vigilancia mientras caminaban juntos, el día de la muerte de la joven. Los agentes también encontraron ropa manchada de sangre en el dormitorio del adolescente, así como la vaina del cuchillo usado como arma homicida.



Inicialmente, lo habían acusado de asesinato en segundo grado, pero los fiscales expusieron que las pistas sugerían premeditación y elevaron el cargo a asesinato en primer grado.

Un informe publicado por la oficina del sheriff del condado de St. Johns en julio de 2021 reveló que Fucci era un gran consumidor de cannabis y que había externado sus fantasías sobre matar. Un amigo del joven afirmó que siempre creyó que este era un mecanismo de supervivencia a su supuesta difícil vida familiar.



Antes del juicio, el adolescente fue enviado a la cárcel del condado de Duval. Según First Coast News, se involucró en peleas físicas y en una ocasión tuvieron que rociarlo con gas pimienta.

Las declaraciones de las familias Bailey y Fucci

La sentencia del viernes siguió a dos días de testimonios. Los miembros de la familia Bailey leyeron ante el tribunal sus emotivas declaraciones. La hermana mayor, Alexis Bailey, dejó caer 114 corazones de color aguamarina en un frasco, uno por cada puñalada que su hermana recibió.



Deborah Spiwak, la abuela del adolescente, pidió clemencia por su nieto. “Por favor, no lo saquen de nuestras vidas para siempre. Sé que hay algo bueno en Aiden”, dijo. El juez mencionó ese comentario y alabó su coraje: “Demostró a este tribunal que tuvo un entorno familiar bueno y estable”.

Por su parte, el padre de la víctima, Forrest Bailey, compartió un emotivo mensaje para su hija asesinada. “Tristyn, quería que supieras que estamos extremadamente orgullosos de la persona que fuiste en el tiempo que estuviste aquí”. Asimismo, dio las gracias al fiscal, al sheriff y al juez por la cadena perpetua y pidió a la gente que fuera amable con la familia Fucci.

La Nación (Argentina) / GDA