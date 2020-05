EE. UU. desatará brotes y 'muertes evitables' si reabre muy rápido

Los estados de EE. UU. que retiren demasiado pronto sus restricciones para contener el covid-19 corren el "riesgo real de provocar" nuevos brotes de coronavirus y "muertes evitables", advirtió este martes el principal epidemiólogo del país con más contagios del mundo, el doctor Anthony Fauci.



En una audiencia ante el Senado, Fauci aseguró también que EE. UU. no tiene la pandemia "bajo control" y que "el número de muertes es probablemente mayor" que las más de 80.000 confirmadas hasta ahora, debido a los fallecimientos en hogares de ciudades como Nueva York cuya causa no ha llegado a corroborarse.

"Una tasa de muertes tan alta es inaceptable", reconoció Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés).



El epidemiólogo recrudeció sus advertencias a las autoridades estatales y locales, que en su gran mayoría han empezado a relajar las restricciones de movimiento impuestas en marzo para contener la pandemia y que en algunos casos, como en Texas o Alabama, ya han visto subir los contagios desde que empezaron a reabrir.



"Lo que me preocupa es que los estados o ciudades o regiones (...) ignoren nuestras directrices sobre cuándo es seguro" reabrir, indicó Fauci. "Hay un riesgo real de que provoquen un brote que no sean capaces de controlar, y eso no solo llevará a sufrimiento y muertes que eran evitables, sino que incluso puede suponer un revés en el camino hacia la recuperación económica. Iremos hacia atrás en lugar de hacia adelante", agregó.



El epidemiólogo recalcó la necesidad de aumentar la capacidad de hacer pruebas de coronavirus pero también la de "vigilancia" y rastreo de contactos, y pidió prudencia a pesar de que en focos clave, como Nueva York, "la curva se ha aplanado y empieza a bajar".



"Si creen que tenemos esto completamente bajo control, no lo tenemos", zanjó

Fauci, un día después de que el presidente Donald Trump afirmó que EE. UU. "se ha impuesto" al coronavirus y exaltara el aumento en la capacidad para hacer tests.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Efe

Cuarenta millones de pruebas para septiembre

"El pronóstico es que para el momento en que lleguemos al final del verano y comienzos del otoño, tendremos en pie" el sistema de pruebas y rastreo de contactos que se necesita, precisó Fauci, quien subrayó que eso será crucial para evitar que una posible segunda ola de covid-19 "no sea peor" que la actual.



El calendario que citó Fauci se basaba en las cifras aportadas por otro de los participantes en la audiencia ante el Senado, el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Brett Giroir.



Ese funcionario aseguró que, para septiembre, espera que EE. UU. tenga la capacidad para "hacer 40 o 50 millones de tests al mes si es necesario", un aumento mayúsculo si se tiene en cuenta que hasta ahora se han hecho un total de 9,3 millones de pruebas en el país.



Actualmente, EE. UU. hace unos 250.000 tests de coronavirus al día, una cifra que aún queda lejos de las 900.000 pruebas diarias que, según los investigadores del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard, se necesitan para iniciar ahora una reapertura segura del país.

La ciudad de Nueva York ha sido la más golpeada por el coronavirus en EE. UU. Foto: AFP

¿Una vacuna viable al final de año?

Por otro lado, Fauci dijo que espera saber para finales de este año si los ensayos clínicos en su país han conseguido una vacuna viable contra el coronavirus, pero advirtió de que "no hay ninguna garantía" de que será eficaz.



"Si tenemos éxito (en los ensayos clínicos de vacunas), esperamos saberlo para finales de otoño o principios de invierno" boreal, apuntó Fauci durante la audiencia. El reputado epidemiólogo explicó que EE. UU. tiene "muchos candidatos" y espera tener "múltiples ganadores" en el sentido de lograr vacunas viables, dado que hay "al menos ocho" ensayos clínicos activos para conseguirlas en el país, pero alertó de que "la gran incógnita es la eficacia".



"No hay ninguna garantía de que la vacuna vaya a ser eficaz (...) Soy prudentemente optimista de que tendremos un candidato que tendrá algún grado de eficacia", subrayó más tarde Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés).



El doctor advirtió que "también hay una posibilidad de consecuencias negativas con ciertas vacunas, que en la práctica pueden amplificar el efecto negativo de la infección".



