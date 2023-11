Advierte Uscis sobre un error y amenaza en el trámite del parole en Estados Unidos

Las personas que enfrentan una situación compleja en su país tienen la oportunidad de solicitar un permiso humanitario o de beneficio público significativo en Estados Unidos, lo que les permite tener una permanencia temporal en la nación norteamericana. No obstante, quienes estén interesados en esta opción deben tener cuidado para no cometer un error común.

El servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) explica que los permisos de permanencia temporal permiten a una persona, que de otra manera no sería admisible para entrar a Estados Unidos, viajar y permanecer en el país por un período temporal.



Es importante decir que bajo esta figura una persona no ha sido admitida formalmente en EE. UU. para propósitos de la ley de inmigración, por lo que no es una opción para eludir el trámite de la visa o para reemplazar los canales establecidos para procesamiento de refugiados.

¿Qué es el parole para Estados Unidos y cuáles son los riesgos de tramitarlo?



Una persona que obtenga el permiso de permanencia temporal conocerá de antemano cuánto tiempo podrá quedarse en Estados Unidos. En la mayoría de los casos únicamente se otorga por un periodo de tiempo que permita al beneficiario realizar cierto trámite en EE. UU., aunque en la mayoría de los casos este tipo de autorización no puede exceder de un año.

Una persona puede solicitar un parole para sí mismo o a nombre de alguien más presentando el formulario I-131. En cualquiera de los casos es necesario que el solicitante demuestre que tendrá los medios para subsistir mientras está en Estados Unidos; por ejemplo, a través de un tercero que lo patrocine económicamente. Asimismo, se tiene que demostrar que existen razones humanitarias urgentes para que se le otorgue el permiso.

Pero es común que los interesados comentan el error de pensar que un permiso de permanencia temporal es la mejor opción para llegar a Estados Unidos, a pesar de que, como ya se mencionó, este trámite no sirve para evitar el proceso de obtención de la visa o para solicitar asilo. En ese sentido, USCIS lanzó una alerta para pedir a los interesados no caer en estafas.

En su página web, la organización gubernamental señala que si bien el proceso de inmigración puede ser complejo, no seguir el protocolo indicado puede poner en riesgo a los solicitantes que pueden convertirse en víctimas de fraudes. Por ello recomienda utilizar siempre la información y canales oficiales con la intención de proteger los datos personales y evitar perder tiempo y dinero.

Los inmigrantes deben seguir el proceso formal Foto: Facebook USCIS Español

La recomendación de las autoridades es buscar asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración únicamente con abogados o representantes acreditados que trabajen para una organización reconocida por el Departamento de Justicia, pues nadie más está autorizado para brindar asesoría legal sobre asuntos de migración.

De igual forma, se pide estar alerta ante un correo electrónico sospechoso que puede parecer legítimo, pero en realidad es enviado por personas desconocidas. Estos se pueden identificar poniendo atención para detectar errores tipográficos y ortográficos; revisando si la dirección no termina en .gov; o si ofrecen ayuda para acelerar el proceso o algún tipo de beneficio rápido a cambio de dinero.